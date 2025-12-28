Es tendencia:
Sporting Cristal

Jugó solo 2 partidos en esta temporada y Sporting Cristal definió el futuro de Luis Iberico

Luis Iberico ya fue notificado respecto a su futuro cuando durante la temporada 2025 estuvo lesionado en Sporting Cristal y casi no compitió.

Por Renato Pérez

Luis Iberico con camiseta de Sporting Cristal.
© Sporting Cristal.Luis Iberico con camiseta de Sporting Cristal.

Siguen las novedades en Sporting Cristal y ahora se pudo definir cuál será el futuro de Luis Iberico. El atacante nacional, quien llegó al equipo rimense a mediados del año 2024 siendo uno de los refuerzos más importantes del campeonato, no ha podido consolidarse. Es más, durante la temporada 2025 tan solo disputó 15 minutos en 2 partidos en el último tramo de la definición.

Una complicada lesión lo mantuvo al margen de las planificaciones estelares de Sporting Cristal y prácticamente la presencia de Luis Iberico estuvo ausente en la plantilla hasta nuevo aviso. Hoy, ya recuperado, la directiva optó por seguir renovando la confianza en que realmente pueda ponerse a punto en el aspecto físico y así ganarse un lugar en las decisiones de Paulo Autuori.

Fuente: Sporting Cristal.
Fuente: Sporting Cristal.

De acuerdo al diario local ‘Líbero‘, se ha podido conocer que Luis Iberico se quedará en Sporting Cristal a cumplir con su contrato, el cual todavía termina en diciembre del año 2026. Eso sí, se habla de que estará en constante evaluación por el comando técnico para determinar en qué condiciones se encuentra y a partir de ahí darle los minutos necesarios para que demuestre su mejor nivel.

Los únicos 2 partidos que jugó Luis Iberico con Sporting Cristal en la temporada 2025

Luis Iberico estuvo en proceso de recuperación durante casi toda la temporada 2025 por una dura lesión en la rodilla que lo marginó de sus mejores versiones. Recién en el tramo final del Torneo Clausura 2025 pudo reaparecer cuando Sporting Cristal visitó en la última fecha a Atlético Grau de Piura. El triunfo fue 2-1 para los celestes y solo sumó un minuto de competencia en el norte del país.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Luego, por la definición de los playoffs de la Liga 1 2025, Sporting Cristal enfrentó a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y Luis Iberico jugó los 14 minutos finales del partido. En total, fueron 15′ en este año y claramente no representó ser una opción latente para Paulo Autuori. Veremos qué tanto podría cambiar dicha situación con un trabajo de pretemporada pensando en el 2026.

¿Cuál es el valor actual de Luis Iberico en el mercado internacional?

De acuerdo al portal especializado ‘Transfermarkt‘, podemos apreciar que Luis Iberico tiene una cotización internacional de 350 mil euros, lo que en soles daría un promedio cercano a los 1.4 millones. Con 27 años de edad y un contrato vigente en Sporting Cristal, cualquiera pensaría que todavía puede volver a brillar como en sus mejores momentos, así que el inicio de la temporada 2026 será clave para determinar en qué situación está y si logra convencer a Paulo Autuori.

Fuente: Transfermarkt.

Fuente: Transfermarkt.

DATOS CLAVES

  • Luis Iberico continuará en Sporting Cristal para cumplir su contrato, el cual vence en diciembre de 2026.
  • Durante la temporada 2025, Luis Iberico solo disputó 15 minutos en 2 partidos debido a una lesión de rodilla.
  • El valor de mercado actual de Luis Iberico es de 350 mil euros, según el portal Transfermarkt.
renato pérez
Renato Pérez
