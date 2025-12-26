Jugó 28 partidos y no anotó goles, ahora la directiva de Sporting Cristal definió el futuro de Catriel Cabellos

Si tenemos que hablar de uno de los últimos refuerzos que no funcionaron en Sporting Cristal, no hay duda alguna de que el nombre de Catriel Cabellos tiene todos los boletos comprados. Su participación como titular o siquiera como una importante opción de recambio durante la temporada 2025 fue casi nula, por lo que ahora la directiva rimense tomó una decisión respecto a su futuro.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Transfermarkt.

Recordando que todavía tiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre del año 2028 ya que la directiva adquirió un buen porcentaje de su pase directo de Racing Club de Avellaneda al tomarlo como un proyecto muy interesante, la realidad indica que Catriel Cabellos estaría más afuera que adentro de la plantilla que seguirá siendo liderada técnicamente por Paulo Autuori.

“Catriel Cabellos pertenece al club hasta el 2028, pero se podría ir a préstamo”; fue la más reciente revelación del comunicador deportivo Rodrigo Cerna a través de su cuenta oficial de ‘X’ y con lo cual queda clarísimo que el volante argentino de raíces peruanas podría jugar en otro equipo durante la próxima temporada, sobre todo cuando el mediocampo celeste está muy bien constituido.

Publicidad

Publicidad

Fuente: @cernarodrigo14

¿Por que Catriel Cabellos no pudo afianzarse ni ganarse un lugar en Sporting Cristal?

Catriel Cabellos tuvo un importante paso por Alianza Lima durante la temporada 2024 y dio muestras de ser un jugador diferente en ciertos pasajes. Dichos rendimientos hicieron que la directiva de Sporting Cristal se interese en sus servicios y apostaron por él cuando claramente todavía no se había consolidado como un refuerzo diferente que podía dar un salto de calidad al plantel.

ver también La confesión de Juan Cruz González tras llegar a Lima para ser presentado en Sporting Cristal: “No siento presión”

Publicidad

Publicidad

Es cierto, nunca tuvo tantas chances de ser titular ni con Guillermo Farré o con Paulo Autuori al mando, pero cuando estuvo en cancha tampoco demostró un nivel para pensar que merecía más. Quizá las demás opciones en el mediocampo de Sporting Cristal lo empezaron a relegar, a tal punto de que ahora podría irse cedido a préstamo a cualquier otro club de la Liga 1.

Las estadísticas de Catriel Cabellos con Sporting Cristal en la temporada 2025

Jugando Liga 1 y Copa Libertadores durante la temporada 2025 que terminó hace unos días para Sporting Cristal, Catriel Cabellos disputó un total de 28 partidos, no convirtió goles y tan solo registró 1 asistencia. Además, sumó 1.262 minutos de competencia y con lo cual podemos apreciar que no encontró su lugar en la plantilla y razón de ello es que la directiva estaría analizando la posibilidad de prestarlo para que agarre mayor continuidad.

DATOS CLAVES

Catriel Cabellos disputó 28 partidos, no anotó goles y dio una asistencia en la temporada 2025 con Sporting Cristal .

disputó 28 partidos, no anotó goles y dio una asistencia en la temporada 2025 con . El jugador mantiene un contrato vigente con Sporting Cristal hasta diciembre del año 2028.

hasta diciembre del año 2028. La directiva de Sporting Cristal analiza ceder a Catriel Cabellos a préstamo debido a su poca continuidad con Paulo Autuori.

Publicidad