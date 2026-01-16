La drástica postura de Sporting Cristal tras la aprobación de 7 extranjeros en la Liga 1 2026: “Nos da mucha pena”

Entre las decisiones más controversiales y polémicas que se han dado en la organización de la Liga 1 2026, no hay duda alguna que la inscripción de hasta 7 extranjeros por equipo ha ocasionado distintas posturas. Hay equipos que votaron a favor y otros que no, justamente en este último escenario es en el que está Sporting Cristal y desde la directiva lo dejaron saber muy en claro.

Fue Gustavo Zevallos, Director Deportivo de Sporting Cristal, quien sostuvo una entrevista con el programa ‘PBO Campeonísimo‘ y reveló que desde la institución rimense siempre estuvieron en contra de que se apruebe la opción de contar con 7 extranjeros en las planteles. Es más, sentenció un mensaje muy contundente respecto a que este tipo de decisiones perjudican aún más al fútbol peruano.

“Estamos en total desacuerdo con los 7 extranjeros. Nosotros como peruanos deberíamos estar alineados con eso. Nosotros trabajamos de manera responsable en menores y muchos del plantel profesional son de menores. Hemos votado en contra porque vemos que es un despropósito. Nos da mucha pena que se haya aprobado y no entiendo cuál ha sido el criterio”; enfatizó Gustavo Zevallos.

¿Cuál fue el razonamiento de los equipos de la Liga 1 2026 para aprobar la inscripción de 7 extranjeros?

Así como Sporting Cristal mostró su descontento ante la premisa de aceptar la inscripción de 7 extranjeros durante la Liga 1 2026, hubo otros equipos que sí mostraron aceptación y dentro de las razones por las que finalmente se aceptó dicha petición tuvo que ver con que durante la temporada anterior se vio una competencia internacional mucho más equiparada con refuerzos foráneos.

“Dicen que han sido buenas las actuaciones de los equipos que han llegado a instancias de Copa Libertadores, pero eso no le hace bien al fútbol peruano tampoco. Es bueno que avancen por lo económico y deportivo, pero bueno sería que haya también producto nacional”; contó Gustavo Zevallos, Director Deportivo de Sporting Cristal durante la misma charla con ‘PBO Campeonísimo‘.

Fuente: Sporting Cristal.

Los extranjeros de Sporting Cristal para la temporada 2026

Al tener en cuenta que Sporting Cristal no será parte de la decisión de contratar hasta 7 extranjeros en la Liga 1 2026, se sabe que la directiva se quedará con los jugadores que ya vienen entrenando en la pretemporada. Santiago González, Gustavo Cazonatti, Felipe Vizeu, Gabriel Santana, Juan Cruz González y Cristiano Da Silva fueron los elegidos por la directiva y por el comando técnico liderado por Paulo Autuori, así que no habrán más novedades al respecto.

