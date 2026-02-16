Miguel Araujo definió con dos palabras la táctica perfecta que usarán contra 2 de Mayo

Miguel Araujo, referente defensivo de Sporting Cristal, analizó el esperado debut en la Copa Libertadores 2026 frente al cuadro paraguayo. El zaguero nacional destacó la mentalidad del grupo tras la reciente eliminación de Alianza Lima a manos de este mismo rival.

Sporting Cristal va con todo contra 2 de Mayo

Para el defensor, la clave del éxito en este encuentro internacional se resume en dos conceptos fundamentales: “humildad e ilusión”. Según sus declaraciones, estos pilares permitirán al equipo rimense afrontar el desafío con la seriedad que exige el torneo continental.

El central subrayó que el plantel debe centrarse exclusivamente en sus propias capacidades y en el plan táctico ensayado. “Nosotros somos Sporting Cristal y tenemos que preocuparnos más en nosotros mismos y en nuestro trabajo”, afirmó Araujo con firmeza.

La evolución del equipo ha sido notable en las últimas jornadas, logrando una cohesión que ilusiona a la hinchada bajopontina. El jugador mencionó que el grupo viene creciendo y que finalmente están encontrando la conexión necesaria dentro del terreno de juego.

Miguel Araujo celebrando en Sporting Cristal. (Foto: X).

Miguel Araujo confía en su equipo

Un punto determinante para el comando técnico ha sido la solidez en la retaguardia durante los compromisos previos. Araujo valoró positivamente haber mantenido el arco en cero, cumpliendo así con una de las exigencias principales del entrenador para la alta competencia.

El rival, 2 de Mayo, llega con el cartel de “matagigantes” tras dejar en el camino a los íntimos en la fase anterior. No obstante, en el Rímac confían en que el análisis detallado de la semana les otorgará la ventaja estratégica necesaria en el debut.

Sueña con clasificar en Copa Libertadores

La preparación física y mental ha sido intensa en las instalaciones de La Florida para llegar al 100% a este choque. “Vamos con la ilusión de hacer un gran partido y confiar en el trabajo hecho estos últimos días”, sentenció el experimentado defensor central.

Con el liderato defensivo de Miguel Araujo, Sporting Cristal buscará sumar sus primeros tres puntos y dejar en alto el nombre del fútbol peruano. El duelo promete ser de alta intensidad táctica frente a una de las sorpresas del certamen sudamericano.

Miguel Araujo entrenando con Sporting Cristal. (Foto: X).

