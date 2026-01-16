Cuesta €1 millón, es titular para Paulo Autuori y 2 equipos de la MLS lo quieren sacar de Sporting Cristal

Sporting Cristal se mantiene en sesiones de pretemporada pensado en llegar en las mejores condiciones al inicio de la Liga 1 2026. Con amistosos pactados para las próximas semanas, una reciente información indica que podría dejarlos sin jugador clave en las planificaciones de Paulo Autuori. Fue titular en el tramo final de la temporada anterior y ahora es pretendido en la MLS de los Estados Unidos.

Publicidad

Publicidad

Estamos hablando específicamente de Maxloren Castro, una de las joyas más preciadas de Sporting Cristal. El extremo nacional de 18 años, quien por cierto también viene teniendo chances en la Selección Peruana, es tendencia debido a que dos equipos del campeonato norteamericano lo tienen en carpeta de posible refuerzo pensando en la presente temporada.

“Dos clubes de la MLS están interesados en fichar a Maxloren Castro: Vancouver Whitecaps y Los Ángeles FC. Delantero tiene contrato vigente con Sporting Cristal”; fue la más reciente información que compartió el comunicador deportivo Jean Martin Dueñas a través de su cuenta de ‘X’ y con lo cual podríamos decir que en la interna del Rímac deberán estar muy alertas a dicha situación.

Publicidad

Publicidad

Fuente: @JeanMartinD

¿Cuánto podría ganar Sporting Cristal con la venta de Maxloren Castro y hasta cuándo es su contrato?

Maxloren Castro fue formado en las divisiones menores de Sporting Cristal y debutó en el fútbol profesional a los 16 años de edad, es decir durante la temporada 2024. A partir de ahí es que viene ganándose un espacio en el primer equipo y terminó siendo un jugador clave en el esquema de Paulo Auturori, lo cual sin duda podría significar un dolor de cabeza si terminan vendiéndolo.

Publicidad

Publicidad

ver también Lo sufre Paulo Autuori: la grave lesión de Renato Solís que complicaría los planes en Sporting Cristal

En el caso de que la directiva empiece con las negociaciones por el atacante, ya sea con Vancouver Whitecaps o Los Ángeles FC, lo mínimo que podrían pedir sería 1 millón de euros, la actual cotización que tiene. Recalcando que su contrato con Sporting Cristal vence en diciembre de este 2026, el posible acuerdo dependería de las formas de ganancias a futuro, así que todo está en veremos.

Fuente: Transfermarkt.

Maxloren Castro fue elegido como el jugador revelación de la temporada 2025

Sabiendo de sus enormes condiciones y de la madurez que viene obteniendo a sus 18 años de edad, Maxloren Castro estuvo presente en la más reciente gala de premiación de la Liga 1 2025 y fue galardonado como el jugador revelación de la temporada anterior. El camino que le queda en el fútbol profesional todavía es muy largo, por lo que tan solo queda esperar si su futuro cercano seguirá estando en Sporting Cristal o se muda para la MLS de los Estados Unidos.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

DATOS CLAVES