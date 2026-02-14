Las reacción de los hinchas de Sporting Cristal tras conocer el precio de las entradas ante Universitario: “Abusivos” y “Mercenarios”

Sporting Cristal tendrá una próxima semana bastante cargada. Además del debut en la Copa Libertadores 2026 que será ante 2 de Mayo en Paraguay, en unos cuantos días más recibirán a Universitario de Deportes en el Estadio Alberto Gallardo y con todo lo que eso conlleva. Si bien el hincha siempre acompaña al equipo, ahora se dieron a notar tras conocer el precio de las entradas del duelo.

Si bien se trata de un partido muy importante, de enorme concurrencia y llamado en el último tiempo como uno de los clásicos modernos del fútbol peruano, la afición de Sporting Cristal alzó su voz de protesta a través de las redes sociales luego de enterarse que la entrada más barata para el partido está prácticamente 60 soles cuando no representa ser un acceso popular como se pensaría.

“Abusivos esos precios”, “No ganamos nada y Raffo se llena su bolsillo”, “Mejor desde mi casa con mi familia y comiendo bien. Ganen, mercenarios” y “Cobran como si jugaran como en el 2018 jajaja”; son algunos de los comentarios más resonantes y llamativos vía Instagram que se pudieron conocer por parte de los hinchas de Sporting Cristal en una clara señal de rechazo y enojo.

Y es que no podemos de vista que el Estadio Alberto Gallardo volverá a albergar un duelo entre Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes luego de 15 largos años. El último fue durante el Descentralizado 2011 y el resultado quedó igualado 0-0. Ahora es una buena oportunidad para que el equipo se reencuentre con el sentimiento con el hincha, pero con los precios de las entradas empezaron mal.

Precio de las entradas para el duelo entre Sporting Cristal vs. Universitario por el Torneo Apertura 2026

Teniendo en cuenta que el aforo del Estadio Alberto Gallardo es poco menos de 10 mil espectadores, es muy probable que la directiva de Sporting Cristal haya contado con dicha expectativa para establecer los precios de las entradas. Es ahí en donde se podría entender el elevado costo para un partido de alta magnitud, aunque a la vez no va acorde al rendimiento del equipo en este inicio del Torneo Apertura 2026 cuando todavía existen diversas incertidumbres.

ExperienSCia Platino | 999.90 soles

Palco Platino | 499.90 soles

Occidente VIP | 299.90 soles | 209.90 soles (Adulto Mayor / Juvenil) | 179.90 soles (Niño)

Occidente Butaca Zona A | 239.90 soles | 169.90 soles (Adulto Mayor / Juvenil) | 144.90 soles (Niño)

Occidente Butaca Zona B | 229.90 soles | 159.90 soles (Adulto Mayor / Juvenil) | 139.90 soles (Niño)

Occidente Butaca Zona C | 189.90 soles | 129.90 soles (Adulto Mayor / Juvenil) | 114.90 soles (Niño)

Occidente Butaca Zona D | 159.90 soles | 109.90 soles (Adulto Mayor / Juvenil) | 94.90 soles (Niño)

Occidente lateral | 149.90 soles | 104.90 soles (Adulto Mayor / Juvenil) | 89.90 soles (Niño)

Occidente CONADIS | 99.90 soles

Oriente Central Butaca 1955 | 129.90 soles | 89.90 soles (Adulto / Mayor) | 79.90 soles (Niño)

Oriente lateral | 99.90 soles | 79.90 soles (Adulto Mayor / Juvenil) | 69.90 soles (Niño)

Oriente lateral familiar (Adulto + Niño) – 2 entradas – 69.95 c/u | 139.90 soles (Precio combo)

Popular | 59.90 soles | 39.90 soles (Niño)

Día, hora y dónde ver el duelo entre Sporting Cristal vs. Universitario por el Torneo Apertura 2026

En el marco de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026, Sporting Cristal enfrentará a Universitario de Deportes en el Estadio Alberto Gallardo el próximo sábado 21 de febrero a las 16:00 horas. La transmisión oficial estará a cargo de las señales de la ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, no olvides que podrás seguir todas las incidencias del clásico moderno por medio del minuto a minuto que te ofrece ‘Bolavip Perú‘.

