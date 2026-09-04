“La familia le pidió que deje el club”: la revelación sobre el futuro de Julio César Uribe en Sporting Cristal

Tras ser agredido por hinchas de Sporting Cristal, el futuro cercano de Julio César Uribe como directivo de la institución podría peligrar ante un pedido explícito de sus seres queridos.

Julio César Uribe fue agredido por hinchas de Sporting Cristal en las afueras del Estadio Alberto Gallardo cuando la delegación se retiraba de su entrenamiento del último jueves por la mañana. Los videos expuestos en redes sociales evidenciaron un golpe sobre el directivo que hasta ahora no ha emitido ningún opinión al respecto. Eso sí, se pudo conocer que existe una postura de su familia.

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⚠️🇵🇪 [LO ÚLTIMO] AGREDIERON por la ESPALDA a Julio César Uribe, director general de Sporting Cristal, en las inmediaciones del estadio Alberto Gallardo. pic.twitter.com/OZdrdmUyKd — Fanáticos del Fútbol – Perú (@fanaticospe) September 3, 2026

Fue el periodista Pedro García quien ayer por la noche durante el canal ‘Play TV Prime‘ contó algunos detalles de una charla privada con Julio César Uribe. Si bien el periodista reveló que el directivo se encuentra bien de salud y que felizmente el asunto no pasó a mayores, existe la posibilidad de que pueda dar un paso al costado de Sporting Cristal frente a un pedido explícito de sus seres queridos.

“Le estuve escribiendo al ‘profe’ Uribe para ver cómo estaba. Le dije que estaba en vivo por si se anima a decir algo. Les cuento algo que es novedoso al respecto y lo puedo decir. En este minuto hay una cosa que de alguna manera había adelantado: toda la familia le está pidiendo que deje Sporting Cristal. Su esposa, sus hijos y sus nietos“; detalló Pedro García sobre el ‘Diamante’.

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Las medidas que tomará Sporting Cristal tras la agresión a Julio César Uribe

Sabiendo que es una situación realmente lamentable y que no se debe repetir, en la interna de Sporting Cristal son conscientes que deberán resguardar la seguridad de los suyos de cara al partido que sostendrán ante Los Chankas en el Estadio Alberto Gallardo. La idea es evitar esta clase de sucesos, así que durante las últimas horas se pudo conocer que efectivamente optarán por esta medida.

Fue Carlos Gonzáles, miembro del directorio de Sporting Cristal, quien ayer conversó con el programa radial ‘Fútbol Como Cancha‘ para repudiar los actos cometidos en contra del ‘Diamante‘ y a la vez notificar que por ahora no jugarían a puertas cerradas su próximo partido del Torneo Clausura 2026. Sabe que las cosas están calientes y que deberán identificar a los máximos responsables, así que junto a la policía nacional vienen trabajando justamente en ello.

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