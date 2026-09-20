Hernán Barcos vivió el reciente fallecimiento de su madre y desde la interna de Sporting Cristal mostraron un sentimiento de unión que se volvió viral el fin de semana.

Sporting Cristal viene recuperando terreno en el Torneo Clausura 2026 ya que tras vencer a Atlético Grau celebraron la obtención de tres triunfos de forma consecutiva. Muy cerca del primer puesto del campeonato y con toda la intención de lucha por el título, el aspecto grupal también se evidencia de la mejor manera y quedó clarísimo con un emotivo gesto del equipo hacia Hernán Barcos.

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Fuente: Sporting Cristal.

Como bien se pudo conocer durante los últimos días, Hernán Barcos sufrió la pérdida irreparable de su madre y por ello es que no ha sido tomado en cuenta en los partidos que Sporting Cristal disputó ante CD Moquegua de visita y Atlético Grau de local. En la tarde de ayer frente al equipo norteño, cuando Luis Iberico anotó el 2-0, varios de los jugadores celebraron con el goleador rimense.

El ‘Pirata‘ se encontraba en la tribuna preferencial del Estadio Alberto Gallardo y al ver que sus compañeros se acercaron a dicho espacio fue que también se asomó al alambrado para abrazarse entre todos. En una clara señal de total compañerismo y de que la interna de Sporting Cristal anda mejor que nunca, este noble gesto se volvió tendencia durante la transmisión del fin de semana.

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El mensaje de Leandro Sosa hacia el momento familiar de Hernán Barcos

Además de la mejora futbolística de Sporting Cristal, acompañado de puntos muy importantes para ser uno de los máximos animadores del Torneo Clausura 2026, la palabra de Leandro Sosa fue determinante para conocer más a fondo el sentimiento de la interna del plantel respecto al momento familiar que atraviesa un Hernán Barcos que viene trabajando de la misma manera durante el día a día.

“Obviamente él es importante para nosotros. Ha pasado unos días complicados, pero nosotros, desde nuestro lado, tratamos de darle nuestro apoyo, estar cerca de él. Sabemos que es un tema complicado, delicado, que hay que tratar de superarlo de la manera que menos duela“; declaró Leandro Sosa en charla con los medios locales luego del triunfo de Sporting Cristal frente a Atlético Grau.

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Leandro Sosa, jugador de Sporting Cristal, dijo que al vestir esta camiseta es obligación salir campeón todos los años. Hay poco margen de error, e irán a buscar ganar todos los partidos. pic.twitter.com/jr92dsMyLS — Toque al Balón (@toquealbalon) September 20, 2026

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