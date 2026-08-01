Dejó su puesto como Director de Fútbol Profesional de Sporting Cristal. Sus tareas pasarán a manos de Julio César Uribe. La salida de Zevallos se da tras la eliminación de Copa Sudamericana.

Gustavo Zevallos dejó de ser el Director de Fútbol Profesional de Sporting Cristal, de acuerdo a un comunicado oficial del club. Su salida se dio pocos días después de la eliminación de la Copa Sudamericana 2026 a manos de RB Bragantino. Sus tareas pasarán a manos del Director General de Fútbol, Julio César Uribe.

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La salida de Gustavo Zevallos era cuestión de tiempo. El propio Julio César Uribe había dado a entender que Director de Fútbol Profesional daría un paso al costado y que tomaría sus tareas en la continuidad del fútbol en Sporting Cristal. Finalmente, esto se confirmó en las últimas horas.

Zevallos se va de la institución ‘celeste’ tras varios cuestionamientos a sus labores. Es que el fútbol profesional del club ha sido bastante criticado por hinchas y especialistas de acuerdo a los resultados deportivos.

Desde su arribo en diciembre de 2024, no hubo títulos, pasaron entrenadores como Guillermo Farré, Paulo Autuori, Zé Ricardo y el reciente Roberto Mosquera y fichajes muy cuestionados y repudiados como Felipe Vizeu, entre otros. Así, Cristal ha sufrido de malos resultados que no van acordes a su historia.

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Felipe Vizeu, uno de los fichajes más cuestionados de Sporting Cristal en el último tiempo (Liga 1).

A partir de ahora, los trabajos que realizaba Zevallos en el área de Fútbol Profesional pasarán a manos de Julio César Uribe, quien ya intervenía, pero que ahora lo hará de manera oficial. Uribe también es muy cuestionado por el hincha del club.

Julio César Uribe, Director General de Fútbol de Sporting Cristal (Oficial).

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Este cambio en el club también se da pocas horas después de lo que fue la derrota 1-0 ante RB Bragantino, que marcó su eliminación de la Copa Sudamericana 2026. Así, Cristal terminó su actuación internacional en esta temporada y concentrará toda su atención en el Torneo Clausura donde debe mejorar la mala imagen que dio en el Apertura (terminó 12º).

Comunicado oficial de Sporting Cristal con la salida de Gustavo Zevallos

A través de un escueto comunicado oficial, publicado en sus redes sociales oficiales, Sporting Cristal despidió a Gustavo Zevallos de la siguiente manera:

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El Club Sporting Cristal informa que, de común acuerdo con Gustavo Zevallos, se ha dado por concluida su etapa como Director de Fútbol Profesional de nuestra institución.

Agradecemos a Gustavo por el trabajo realizado durante su permanencia en el Club, así como por su profesionalismo, compromiso y dedicación en el desempeño de sus funciones.

Le deseamos los mayores éxitos en sus futuros desafíos.

Atentamente, Club Sporting Cristal

Rímac, 31 de julio de 2026

Comunicado oficial de Sporting Cristal con la salida de Gustavo Zevallos (Oficial).

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