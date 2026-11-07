Las 2 sensibles ausencias de Sporting Cristal para visitar a ADT en Tarma

Sporting Cristal se juega la vida en condición de visita frente ADT en Tarma y no podrá contar con dos jugadores muy titulares. Conoce todos los detalles.

Sporting Cristal tiene una verdadera final el día de hoy en la ciudad de Tarma. El equipo liderado técnicamente por Roberto Mosquera mira con gran optimismo la posibilidad del triunfo para seguir encaminados rumbo al título del Torneo Clausura 2026, aunque no la tendrán nada fácil por lo que se juega el rival. Además, los celestes no podrán contar con dos jugadores realmente claves.

Publicidad

Fuente: Sporting Cristal.

Lamentablemente para los intereses de Sporting Cristal, la oncena titular no podrá ser la misma que viene apareciendo durante las últimas semanas y que a la vez ha sido clave en los buenos resultados conseguidos. Miguel Araujo y Cristiano Da Silva no estarán disponibles en el Estadio Unión Tarma por distintas situaciones, así que sin duda alguna es un duro golpe en el Rímac.

Miguel Araujo salió sentido del último duelo ante FC Cajamarca en el Estadio Alberto Gallardo y quedó descartado para este fin de semana, a tal punto de que ni siquiera viajó junto a la delegación a Tarma. Por otro lado, Cristiano Da Silva recibió su quinta tarjeta amarilla y quedó suspendido para el encuentro de hoy, lo cual implica que Sporting Cristal tendrá una defensa diezmada.

Publicidad

🎙️ @percy_ramos : "Miguel Araujo tiene una sobrecarga muscular y por precaución no será tomado en cuenta contra ADT. Cristiano es baja por acumulación de amarillas".#L1Radio #SportingCristal



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGxP2T pic.twitter.com/8hgvCG7gLp — L1MAX (@L1MAX_) November 7, 2026

¿Quiénes serán los reemplazantes de Miguel Araujo y Cristiano Da Silva?

En principio, las últimas informaciones en el medio local indican que existen muchas posibilidades de que Sporting Cristal pueda pararse con tres defensores en el fondo que en realidad serían cinco en el retroceso. Ahora, la particularidad ante las ausencias de Miguel Araujo y Cristiano Da Silva sería que estos nombres serían todos zurdos y tendrían que acomodarse en el perfil que les toque.

Con Diego Enríquez en el arco, Luis Abram, Rafael Lutiger y Leonardo Díaz serían los titulares para visitar a ADT en Tarma, mientras que los carriles estarían ocupados por Leandro Sosa y Maxloren Castro. El mediocampo se lo repartirían Agustín Álvarez Wallace y Yoshimar Yotún, mientras que la ofensiva estaría armada por Santiago González, Luis Iberico y Hernán Barcos/Michael Hoyos.

Publicidad

🎙️¿Cuál será el XI de #SportingCristal contra #ADT? Percy Ramos tiene la información#L1Radio



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGxP2T pic.twitter.com/PUvMxKg1n3 — L1MAX (@L1MAX_) November 7, 2026

Horarios de ADT vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026

11:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

12:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

13:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

14:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

15:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

19:00 | España

Canales de ADT vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026

Movistar TV | Canal 14 SD y 714 HD

DSports | Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV | Canal 10 SD y 510 HD

Best Cable | Canal 12

Latin Cable | Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú | Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú | Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping | Canal 32

Publicidad

DATOS CLAVES