Comisión Disciplinaria respondió y cerró el caso de presunto insulto racista de Franco Coronel a Cristiano Da Silva

Luego de un mes de la denuncia que se dio por parte de Cristiano Da Silva en contra de Franco Coronel debido a presuntos insultos racistas, desde la Comisión Disciplinaria dieron un veredicto al respecto y cerraron el caso. Aquel 7 de marzo, en el duelo disputado entre Sporting Cristal vs. Alianza Atlético por el Torneo Apertura 2026, quedó para la posteridad y ahora se supo la verdad.

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De acuerdo a la evaluación y a la confirmación de diversas fuentes presentes en el Estadio Alberto Gallardo, la Comisión Disciplinaria decidió archivar el caso de denuncia de Cristiano Da Silva hacia Franco Coronel. Resulta que no hay pruebas realmente concretas ni fidedignas de que se hayan dado actos racistas en el campo de juego del recinto deportivo anteriormente mencionado.

“Disponer el archivo del presente procedimiento disciplinario seguido contra el jugador Franco Emir Coronel por la presunta infracción al artículo 56 del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol por los argumentos señalados en los numerales 54 a 66 de la presente resolución”; indica el documento de resolución de la Comisión Disciplinaria.

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Fuente: Liga 1.

También revelaron el testimonio de la jueza de línea Diana Ruiz Falcón. “Dicha oficial fue enfática en señalar que no escuchó expresión racista alguna, precisando que los jugadores se encontraban a una distancia considerable y que las condiciones propias del entorno impedían una percepción auditiva clara. Asimismo, indicó que no comprendió los reclamos efectuados por el jugador Cristiano Da Silva, en tanto estos se realizaron en idioma portugués“.

Sporting Cristal aún no se pronuncia sobre la resolución de la Comisión Disciplinaria

Desde Sporting Cristal todavía no han emitido ninguna pronunciación ni mucho menos han publicado un comunicado oficial como institución respecto a la más reciente resolución de la Comisión Disciplinaria. Sabiendo que Cristiano Da Silva fue muy enfático en su denuncia hacia Franco Coronel y que luego se filtre que la palabra ‘Macaco‘ habría sido parte del insulto, se espera una respuesta del club.

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Ahora, sabiendo que el día de hoy enfrentarán a Cerro Porteño en el debut de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y que el objetivo está puesto en dicho partido, es muy probable que en las siguientes horas se haga público un descargo respecto al caso de denuncia por presunto insulto racista que incluso en su momento generó enorme atención en varias partes del mundo deportivo.

Fuente: Getty Images.

DATOS CLAVES

La Comisión Disciplinaria archivó la denuncia de Cristiano Da Silva contra Franco Coronel por falta de pruebas.

archivó la denuncia de contra Franco Coronel por falta de pruebas. La jueza Diana Ruiz declaró no haber escuchado expresiones racistas durante el partido del 7 de marzo .

declaró no haber escuchado expresiones racistas durante el partido del . Franco Coronel fue exonerado de infringir el artículo 56 del Reglamento de la Federación Peruana de Fútbol.