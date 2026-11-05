Miguel Araujo se lesionó y no viajará con Sporting Cristal a Tarma para visitar a ADT

Sporting Cristal enfrentará a ADT en la ciudad de Tarma y se acaba de confirmar que Miguel Araujo quedó descartado para el duelo. Sin duda alguna, significa una sensible ausencia para Roberto Mosquera.

Sporting Cristal se alista para una verdadera final ante ADT en la ciudad de Tarma. En el marco de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026, los celestes necesitan seguir por el camino de la victoria en una ciudad de altura y por ende es que necesitan estar al 100% en todo sentido. Lamentablemente para los intereses celestes, Miguel Araujo no viajará junto a la delegación.

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Resulta que Miguel Araujo terminó sentido en el último triunfo de Sporting Cristal frente a FC Cajamarca en el Estadio Alberto Gallardo. Con rostro de dolencia, luego se confirmaría que pasaría por una resonancia magnética para determinar o descartar alguna lesión de por medio. Recién el día de hoy se confirmó que no viajará a la ciudad de Tarma junto a sus compañeros.

“Miguel Araujo no viaja a Tarma con Sporting Cristal. Defensa acabó golpeado tras encuentro ante FC Cajamarca“; fue la más reciente revelación del periodista Jean Martin Dueñas a través de su cuenta oficial de ‘X’. Si bien no se han dado detalles de la lesión exacta y del tiempo de duración que tendría fuera de las canchas, por ahora se sabe que entrará en proceso de recuperación.

Miguel Araujo no viaja a Tarma con Sporting Cristal. Defensa acabó golpeado tras encuentro ante FC Cajamarca. @RPPDeportes



📸SC – @amelgarejob pic.twitter.com/tEAViqGM6Z — Jean Martin Dueñas (@JeanMartinD) November 5, 2026

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¿Cuál será la reorganización defensiva de Sporting Cristal ante ADT?

En base a la lesión de Miguel Araujo y quedar totalmente descartado para visitar a ADT en la ciudad de Tarma, una reciente información desde el diario ‘El Comercio‘ señaló que existen muchas posibilidades de que Sporting Cristal pueda alinear con tres defensores zurdos y por ende es que armaría una línea de cinco jugadores para contrarrestar el poderío ofensivo de los locales en altura.

Así es. Esta defensa quedaría armada con Luis Abram, Rafael Lutiger y Leonardo Díaz, mientras que Cristiano Da Silva también quedaría al margen del equipo titular. Veremos finalmente qué decisión toma Roberto Mosquera junto a su comando técnico, sobre todo cuando es un escenario clave para los rimenses que necesitan ganar para seguir como únicos punteros en el Torneo Clausura 2026.

Sino llega Araujo para el partido frente a ADT, Sporting Cristal alinearía con línea 3 con todos centrales zurdos.



Abram – Lutiger – Díaz.



Veremos. https://t.co/8QDrDMMKT1 — Rodrigo Cerna (@cernarodrigo14) November 5, 2026

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Día, hora y dónde ver ADT vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026

Por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026, ADT y Sporting Cristal se enfrentan el próximo sábado 7 de noviembre desde las 13:00 horas en el Estadio Unión Tarma. Uno de los encuentros más resonantes y esperados del fin de semana será transmitido por las señales oficiales de L1 MAX y L1 Play, además de que en Bolavip Perú disfrutarás de todas las incidencias.

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