Sporting Cristal jugaría la final de la Copa Caliente de la Liga 2026 sin sus tres convocados

La más reciente convocatoria de Perú empieza a complicar las planificaciones de Sporting Cristal de cara a la final de la Copa Caliente de la Liga 2026. Conoce los detalles.

Ahora que salió la lista oficial de convocados de la Selección Peruana de cara al próximo amistoso ante Bolivia, muchos de los equipos implicados en cuanto a jugadores citados empiezan a visualizar los partidos que no contarán con ellos. Este es el caso de Sporting Cristal ya que perdería a tres de sus mejores hombres pensando en la gran final de la Copa Caliente de la Liga 2026.

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Fuente: La Bicolor.

Resulta que Yoshimar Yotún, Luis Iberico y Maxloren Castro son los tres jugadores convocados a la Selección Peruana y teniendo en cuenta que el partido con Bolivia se disputará el viernes 13 de noviembre en el Estadio Alejandro Villanueva, la final de la Copa Caliente de la Liga 2026 ante Alianza Atlético se jugará el domingo 15 de noviembre en el Estadio Mansiche de Trujillo.

Es decir, no existe una diferencia ni siquiera de 48 horas entre ambos encuentros, así que sin duda alguna será un escenario de complejidad para las planificaciones de Sporting Cristal pensando en el duelo ante Alianza Atlético. Si bien la decisión de Roberto Mosquera ha sido rotar jugadores durante la Copa Caliente de la Liga 2026, el objetivo es campeonar y poner lo mejor que tienen.

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Fuente: Copa Caliente de la Liga.

La medida que podría tomar Sporting Cristal para la final de la Copa de la Liga 2026

Con el escenario de no contar figuras muy relevantes de la plantilla como Yoshimar Yotún, Luis Iberico y Maxloren Castro, desde Sporting Cristal optarían por una medida especial luego del encuentro ante Bolivia, el cual en el papel tendría que ser aprobada por la Federación Peruana de Fútbol. A la espera de esta situación, sin duda alguna podría ser una solución en el Rímac pensando en la final de la Copa Caliente de la Liga 2026 frente a Alianza Atlético.

“Desde Sporting Cristal me indican que están evaluando solicitar la liberación anticipada de Yoshimar Yotún, Luis Ibérico y Maxloren Castro tras el partido de Perú ante Bolivia, para que puedan viajar a Trujillo e integrar la comitiva celeste en la final de la Copa Caliente“; reveló el periodista César Cusirramos a través de su cuenta oficial de ‘X’ sobre el pedido desde la interna rimense.

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Desde Sporting Cristal me indican que están evaluando solicitar la liberación anticipada de Yoshimar Yotún, Luis Ibérico y Maxloren Castro tras el partido de Perú ante Bolivia, para que puedan viajar a Trujillo e integrar la comitiva celeste en la final de la Copa Caliente. — César Cusirramos (@CusirramosCesar) November 5, 2026

El camino de Sporting Cristal hasta la final de la Copa de la Liga 2026

Sporting Cristal enfrentó a Unión Comercio, Comerciantes FC y Estudiantil CNI en el Grupo J de la Copa Caliente de la Liga 2026. Luego, en octavos de final lograron imponerse ante Bentín Tacna Heroica en definición de penales y en cuartos de final vencieron a Sport Huancayo. En las semifinales eliminaron a ADT de Tarma y ahora se alistan para disputar la gran final ante Alianza Atlético el próximo domingo 15 de noviembre en el Estadio Mansiche de Trujillo.

DATOS CLAVES

Sporting Cristal y Alianza Atlético jugarán la final el 15 de noviembre .

y jugarán la final el . Yotún , Iberico y Castro fueron convocados al Perú vs Bolivia del 13 de noviembre .

, y fueron convocados al del . Sporting Cristal solicitaría liberar a sus seleccionados para jugar la final en Trujillo.