Santiago González reveló la clave para el gran momento de Sporting Cristal: “Paciencia”

Tras clasificar a la final de la Copa Caliente de la Liga 2026, la palabra de Santiago González es muy interesante para entender las razones del buen presente de Sporting Cristal a esta altura de la temporada.

Sporting Cristal clasificó a la final de la Copa Caliente de la Liga 2026 luego de golear 5-0 a ADT en el Estadio Alberto Gallardo. Con un nivel realmente óptimo que tiene nuevamente ilusionados a los hinchas, el día de hoy vieron cómo la figura de Santiago González estuvo más presente que nunca en el campo de juego. Es por ello es que el mismo atacante reveló la clave de este momento.

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Fuente: Copa Caliente de la Liga.

Teniendo en cuenta que Sporting Cristal logró su quinta victoria de forma consecutiva (3 en el Torneo Clausura 2026 y 2 en la Copa de la Liga 2026), la palabra de Santiago González fue realmente importante para conocer cómo viene siendo la interna del equipo ahora que vienen levantando en rendimientos. Además, no perdamos de vista que aún tienen chances para campeonar.

“El equipo jugó muy bien y debemos seguir por este camino. Ahora a pensar en la final. Seguiremos luchando por los objetivos que tenemos. Queremos traernos la copa a casa. Creo que la fortaleza es que estamos teniendo la pelota. Mantuvimos muy bien la posesión de balón. Estamos teniendo paciencia en la parte ofensiva“; reveló Santiago González en conversación con Bicolor+.

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Respecto a la llave que disputaron ante ADT y lo que se les viene en la Copa Caliente de la Liga, el atacante rimense mencionó: “Sabíamos la clase de partido que jugábamos. Era una semifinal. Habíamos sacado ventaja de visita, ahora de local nos impusimos. Sabemos que Alianza Atlético sacó ventaja, pero sabemos que los dos son rivales muy difíciles. Esperamos el partido de vuelta y ver quién nos toca en la final y preparar ese partido para dar lo mejor de nosotros“.

Lo que se le viene pronto a Sporting Cristal en el Torneo Clausura y en la Copa Caliente de la Liga 2026

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Luego de imponerse esta tarde ante ADT por 5-0 en el Estadio Alberto Gallardo, ahora Sporting Cristal tendrá que seguir preparándose para enfrentar lo que resta del Torneo Clausura 2026 de la mejor manera. Además de esperar la confirmación del rival en la final de la Copa Caliente de la Liga 2026 que saldrá entre Alianza Atlético y Sport Boys, no perdamos de vista la prioridad del título.

En base a ello es que los rimenses enfrentarán a UTC de visita, a Comerciantes Unidos en Lima y a Cusco FC en la ciudad imperial. Luego, se viene el clásico ante Alianza Lima en el Estadio Alberto Gallardo que será realmente clave para las intenciones de ambos equipos cuando restarán pocas jornadas para el término del campeonato. Veremos si es que Sporting Cristal cumple con las expectativas.

Fuente: Sporting Cristal.

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