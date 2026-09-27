Sporting Cristal venció ADT en Tarma, pero los hinchas se la juraron a Catriel Cabellos: “Es un invento”

A pesar de lograr un verdadero triunfazo jugando en la altura de Tarma, el pueblo celeste lapidó a Catriel Cabellos por una acción errada al final del encuentro.

En el marco del partido de ida de las semifinales de la Copa Caliente de la Liga 2026, Sporting Cristal consiguió un gran resultado por 1-0 ante ADT jugando en la complicada altura de la ciudad de Tarma. Si bien el ánimo está a tope en la interna rimense y los hinchas van viendo mejoras continuas en el equipo, por otro lado no se quedaron del todo tranquilos con la actuación de Catriel Cabellos.

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Fuente: Copa Caliente de la Liga.

Resulta que Catriel Cabellos fue titular el día de hoy en el Estadio Unión Tarma y al final del partido, cuando Sporting Cristal ganaba 1-0 y ADT estaba encima del arco celeste para encontrar el tan ansiado empate en el marcador, el volante tuvo en sus pies el segundo gol de la visita y falló de manera increíble su remate. El balón pegó en el horizontal y los hinchas reaccionaron en redes sociales.

“Catriel cabellos es un invento del gobierno lo que fallo es de otro mundo“, “Catriel te odio con todo mi corazón te lo juro” y “Enríquez, gracias por arreglar la tontera de Catriel. Muchas gracias”; fueron algunos de los comentarios más tranquilos de los hinchas de Sporting Cristal en contra del volante. Eso sí, hay otros en donde se aprecian improperios producto del enojo y frustración.

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Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

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Para felicidad y tranquilidad de los hinchas de Sporting Cristal, el resultado no se movió más en Tarma la victoria terminó siendo 1-0 a favor de los celestes gracias a un gol de Gabriel Santana en el primer tiempo. Eso sí, ADT tuvo varias oportunidades para igualar el marcador y fue ahí en donde la enorme figura de Diego Enríquez apareció para salvar a los suyos con un triunfo realmente clave.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se jugará la revancha entre Sporting Cristal vs. ADT?

Luego del partido de hoy en la ciudad de Tarma, ahora se espera la vuelta de esta semifinal de la Copa Caliente de la Liga 2026. Sporting Cristal recibirá a ADT el próximo jueves 1 de octubre desde las 15:00 horas en el Estadio Alberto Gallardo. Con la ventaja de 1-0 en el marcador, la primera opción es claramente para los celestes y de imponerse clasificarán a la gran final del campeonato, en donde por cierto el rival saldrá de la llave entre Sport Boys vs. Alianza Atlético.

DATOS CLAVES

Sporting Cristal venció 1-0 a ADT en la semifinal de ida.

venció 1-0 a en la semifinal de ida. Catriel Cabellos falló un gol claro rematando al horizontal en Tarma .

falló un gol claro rematando al horizontal en . 1 de octubre se disputará la revancha en el Estadio Alberto Gallardo.