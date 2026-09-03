Así fue la agresión que sufrió Julio César Uribe de hinchas de Sporting Cristal

Hinchas de Sporting Cristal golpearon por la espalda al Director General de Fútbol del club. Las imágenes ya se volvieron virales.

Sporting Cristal vivió momentos de suma tensión en la mañana de este jueves 3 de setiembre. Es que hinchas del club fueron directamente a las inmediaciones del Estadio Alberto Gallardo para encarar a jugadores y, al final, terminaron agrediendo físicamente al Director General de Fútbol, Julio César Uribe.

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En las redes sociales, salieron las imágenes de la agresión a Uribe. Se puede ver cómo un hincha de Sporting Cristal le pega un puñetazo por la espalda y a la cabeza. El directivo celeste salía de su automóvil en las inmediaciones del estadio, pero fue interceptado por varios fanáticos y, luego, agredido.

🚫 Julio César Uribe fue agredido en la salida del estadio Alberto Gallardo. La barra de Sporting Cristal se hizo presente tras los malos resultados del club celeste. pic.twitter.com/bemZzm92Zn — El Estratega (@estratega_10) September 3, 2026

Además de la agresión física, se escuchan agravios verbales contra el ‘Diamante’. “Mercenario“, le gritaron en reiteradas ocasiones, así como también insultos elevados de tono. Una situación muy tensa y donde el directivo parecía totalmente sorprendido.

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Sporting Cristal condenó las agresiones contra Uribe y jugadores

Luego de trascender la noticia en diferentes medios de comunicación y en redes sociales, Sporting Cristal lanzó un comunicado oficial donde condenó la agresión que sufrió Julio César Uribe luego del entrenamiento del plantel. También informaron que los agresores han sido identificados y denunciados. El escrito oficial:

El Club Sporting Cristal condena enérgicamente la agresión sufrida hoy por nuestro Director General de Fútbol, Julio César Uribe, luego del entrenamiento del plantel profesional.

Algunos de los involucrados han sido identificados y serán denunciados el día de hoy ante el Ministerio Público. Asimismo, el Club viene realizando las acciones necesarias para identificar a los demás responsables y determinar las responsabilidades correspondientes. La crítica y la discrepancia son legítimas y forman parte del fútbol. El agravio, la intimidación y la violencia no lo son.

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Julio César Uribe no es solo nuestro Director General de Fútbol. Es uno de los máximos ídolos de Sporting Cristal y una figura histórica del fútbol peruano. Más allá de su extraordinaria trayectoria deportiva, quienes lo conocen reconocen en él a una persona de valores firmes, gran fortaleza y enorme calidad humana.

Sporting Cristal expresa su absoluto respaldo a Julio César y mantendrá una posición firme e innegociable frente a cualquier acto de violencia contra alguna de las personas que conforman nuestra institución.

Atentamente, Club Sporting Cristal

03 de setiembre de 2026

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