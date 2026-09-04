Así reaccionó la prensa internacional a la agresión sufrida por Julio César Uribe

Medios deportivos del extranjero informaron sobre el lamentable suceso en contra de Julio César Uribe, quien en estos momentos vendría analizando la posibilidad de dejar las filas de Sporting Cristal.

La terrible agresión a Julio César Uribe por parte de los hinchas de Sporting Cristal no solo ha sido noticia en el ámbito deportivo local, sino que también a nivel internacional se ha informado la situación. No es ninguna novedad que el ‘Diamante’ es muy reconocido en el continente, así que también mostraron mucha sorpresa por cómo se dio dicha situación el día de ayer por la mañana.

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🚨 Julio César Uribe fue agredido por un grupo de barristas de Sporting Cristal a la salida de los entrenamientos en el Alberto Gallardo.

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Teniendo en cuenta que existe la posibilidad de que Julio César Uribe pueda irse de Sporting Cristal frente a los hechos suscitados en las afueras del Estadio Alberto Gallardo, desde Argentina, Chile, Colombia y México reaccionaron en sus plataformas para contar lo que sucedió. Además, todo esto conlleva a un posible escenario en donde el directivo podría dar un paso al costado del cargo.

“Exfutbolista de América y Tecos fue agredido por barristas de Sporting Cristal de Perú“; detallaron en el diario ‘Récord’ de México. Desde el diario ‘Olé’ de Argentina mencionaron lo siguiente: “La piña que le pegaron a Julio César Uribe” y en ‘ESPN Argentina’ hicieron énfasis en la medida que tomaron en Videna: “La FPF se pronunció tras la agresión sufrida por Julio César Uribe“.

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Fuente: Récord.

Fuente: Diario Olé.

Fuente: ESPN Argentina.

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Desde ‘TyC Sports’ también reaccionaron al hecho con el video de la agresión: “Así fue agredido Julio César Uribe a la salida del entrenamiento de Sporting Cristal“. Desde ‘ESPN Chile’ dijeron lo siguiente: “Sporting Cristal condenó agresión de hinchas a Julio César Uribe” y ‘La Red’ de Colombia publicó: “¡Indignante! Julio César Uribe fue agredido por hinchas de Cristal“.

Fuente: TyC Sports.

Fuente: ESPN Chile.

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Fuente: La Red.

La postura de la familia de Julio César Uribe tras ser agredido por hinchas de Sporting Cristal

Luego del nefasto incidente en contra de Julio César Uribe en las afueras del Estadio Alberto Gallardo, desde la familia más cercana del protagonista optaron por expresar un mensaje de lo vivido. Fue Julio Edson Uribe quien habló en redes sociales y cuestionó drásticamente a los responsables de realizar dichas agresiones que al día de hoy han acaparado las portadas deportivas.

“Cobarde. Ese no es hincha de nada, delincuente de M. Gracias por el morbo y los encargados de tergiversar la información día a día. Se suman a la moda de la matonería para sentirse bravos. Lamentable la sociedad en la que vivimos en el día a día. La ignorancia es atrevida”; publicó el hijo de Julio César Uribe a través de su cuenta oficial de ‘X’ sobre lo ocurrido ayer por la mañana.

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Cobarde. ese no es hincha de nada, delincuente de M. Gracias por El morbo y los encargados de tergiversar la información día a día . Se suman a la moda de la matonearía para sentirse bravos.Lamentable la sociedad en la que vivimos en el día a día. La ignorancia es atrevida — edson uribe (@edson_uribe) September 4, 2026

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