Sporting Cristal arrancó la pretemporada con triunfo de la mano de Paulo Autuori

Los equipos se vienen preparando para lo que será el inicio de la Liga 1 2026, uno de los que pretende ser candidatos es Sporting Cristal. El cuadro del Rímac la temporada pasada no tuvo su mejor año, pero esta nueva campaña que se aproxima buscan ser protagonistas nuevamente. Por ello están buscando hacer una gran pretemporada.

Por ahora el cuadro de Paulo Autuori ha enfrentado su primer partido amistoso y terminó bien para ellos. Fue frente a Deportivo Moquegua, al cual lograron vencer. Recordemos que este nuevo club hará su debut oficial en el fútbol profesional esta campaña, así que ya va demostrando que no será un fácil contrincante.

Al final terminó siendo un triunfo por 3-2. Es importante precisar que al ser un juego amistoso a puertas cerradas, se jugó con diferentes reglas. Siendo una de ellas, que se jugarían 3 tiempos de 30 minutos cada uno de ellos.

Martín Távara ante Deportivo Moquegua (Foto: Sporting Cristal).

En el primer periodo que se disputó no se hicieron nada, culminando con un marcador 0-0 para cada uno. Luego se dio un segundo tiempo, en donde ya si se vieron goles. Fue un 2-2 con tantos de Jefferson Collazos y Yorman Zapata para el cuadro visitante, mientras Luis Iberico y Miguel Araujo pusieron para paridad.

Ya el tiempo restante fue victoria para los ‘celestes’ por 1-0, el único que anotó en estos 30 minutos restantes fue de su nuevo fichaje, Gabriel Santana. Quien va acomodándose al equipo y ya demuestra que va a ser un buen agregado para este cuadro.

¿Cuándo será la Tarde Celeste?

Una de las grandes dudas que tiene el hincha es sobre la tarde Celeste, la cual por ahora no tiene fecha, ni hora y mucho menos rival confirmado. Es algo que comienza a impacientar, pues en Alianza Lima y Universitario de Deportes tienen todo confirmado desde el año pasado, pero en el Rímac todo esto es una gran incógnita.

Hay que decir que hay una fecha tentativa, la cual será el día domingo 25 de enero. Ahora sobre el rival no hay nada fijo, se habla de varios clubes como Evertón de Chile, también Junior de Barranquilla o Independiente de Santa Fe de Colombia. Estos serían los cuadros a los que podría enfrentar.

Así fue la Tarde Celeste del 2025:

Así quedó el fixture de Sporting Cristal para la Liga 1 2026

Torneo Apertura 2026

Fecha 1: Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal

Fecha 2: Sporting Cristal vs. FBC Melgar

Fecha 3: Juan Pablo II vs. Sporting Cristal

Fecha 4: Sporting Cristal vs. Universitario

Fecha 5: Sport Huancayo vs. Sporting Cristal

Fecha 6: Sporting Cristal vs. Alianza Atlético

Fecha 7: Sporting Cristal vs. Sport Boys

Fecha 8: Los Chankas vs. Sporting Cristal

Fecha 9: Sporting Cristal vs. CD Moquegua

Fecha 10: Atlético Grau vs. Sporting Cristal

Fecha 11: Sporting Cristal vs. UTC

Fecha 12: Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal

Fecha 13: Sporting Cristal vs. Cusco FC

Fecha 14: Alianza Lima vs. Sporting Cristal

Fecha 15: FC Cajamarca vs. Sporting Cristal

Fecha 16: Sporting Cristal vs. ADT

Fecha 17: Cienciano vs. Sporting Cristal

Torneo Clausura 2026

Fecha 1: Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso

Fecha 2: FBC Melgar vs. Sporting Cristal

Fecha 3: Sporting Cristal vs. Juan Pablo II

Fecha 4: Universitario vs. Sporting Cristal

Fecha 5: Sporting Cristal vs. Sport Huancayo

Fecha 6: Alianza Atlético vs. Sporting Cristal

Fecha 7: Sport Boys vs. Sporting Cristal

Fecha 8: Sporting Cristal vs. Los Chankas

Fecha 9: CD Moquegua vs. Sporting Cristal

Fecha 10: Sporting Cristal vs. Atlético Grau

Fecha 11: UTC vs. Sporting Cristal

Fecha 12: Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos

Fecha 13: Cusco FC vs. Sporting Cristal

Fecha 14: Sporting Cristal vs. Alianza Lima

Fecha 15: Sporting Cristal vs. FC Cajamarca

Fecha 16: ADT vs. Sporting Cristal

Fecha 17: Sporting Cristal vs. Cienciano

Datos Claves