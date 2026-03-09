FC Barcelona juega este martes 10 de marzo ante Newcastle por el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26. El equipo de Hansi Flick ya está concentrado de cara a este partido que se jugará en St. James’ Park. Sin embargo, horas antes, hubo una visita de parte de la FIFA a las instalaciones del Spotify Camp Nou.

FIFA llamó la atención del FC Barcelona a pocas horas del primer partido que tendrá ante Newcastle por un lugar en los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-26. Para el conjunto catalán, el certamen europeo es su máxima prioridad, aunque esté en el primer lugar de LaLiga.

¿Por qué la FIFA visitó al FC Barcelona?

La visita de una delegación de la FIFA al FC Barcelona tuvo como objetivo inspeccionar las instalaciones del Spotify Camp Nou, según informó Mundo Deportivo. Actualmente, el estadio del conjunto catalán está en obras, a pesar de que el primer equipo ya disputa sus partidos allí.

El Spotify Camp Nou, aún continúa con obras (Getty Images).

El máximo organismo del fútbol mundial visitó el recinto de los ‘Culés’ como primera parada de una recorrida por el resto de los estadios que han sido preseleccionados como sedes para el Mundial 2030. El mencionado medio aseguró que desde la entidad quedaron con una “grata sensación” del recinto blaugrana.

Cabe mencionar que el Spotify Camp Nou es candidato a albergar una de las semifinales para el Mundial 2030 junto al Estadio Santiago Bernabéu y el Estadio Hassan II de Casablanca.

FIFA, además del estadio del Barça, visitó el RCD Stadium de Cornellà-El Prat, recinto del RCD Espanyol. Se espera la delegación visite este martes Zaragoza, mientras que el miércoles deberían estar en el Estadio Santiago Bernabéu, antes del partido de ida entre Real Madrid y Manchester City por la Champions League, y en el Metropolitano, también de Madrid.

Portugal será la siguiente escala de la delegación de FIFA para jueves y los siguientes días. De todas maneras, se espera que, al siguiente lunes, terminen de inspeccionar el resto de los estadios en España: Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla, Bilbao, San Sebastián y La Coruña.

Día, horario y dónde ver en vivo Newcastle vs. FC Barcelona

Newcastle vs. FC Barcelona se juega este martes 10 de marzo desde las 20:00 horas local (15:00 horas Perú) en St. James’ Park por el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026.

El juego se transmite en vivo por ESPN 2 (Colombia) para toda Sudamérica, con excepción de Argentina, que va por FOX Sports Argentina. En tanto, también se puede ver por Disney+ Premium. Por su parte, en México, se ve por Max México y, en los Estados Unidos, va por Paramount+, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, Univision NOW, UniMás, ViX y SiriusXM FC.

