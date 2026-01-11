“Malagradecido y atorrante”: la reacción del hincha de Sporting Cristal tras las declaraciones de Luis Advíncula

Luis Advíncula fue la noticia de la semana al haber firmado por Alianza Lima. Claramente, este escenario causó cierto desazón en los hinchas de Sporting Cristal por el pasado que tuvo el defensor en la institución. Es más, las recientes declaraciones del protagonista respecto al motivo que hoy lo tiene entrenando en Uruguay han sido razones de distintas reacciones en redes sociales.

“Porque me trataron bien, papito, por eso”; fue la revelación de Luis Advíncula frente a una pregunta del periodista de ‘ESPN Argentina‘ en la previa del partido entre Alianza Lima vs. Independiente en el marco de la Serie Río de la Plata 2026. Dejando entrever que otro club no lo habría valorado mucho en su regreso a Perú, los aficionados de Sporting Cristal no se guardaron nada al cuestionarlo.

“Después de todo lo bueno que le dio Sporting Cristal para que pudiera ser buena persona y ser un futbolista profesional, para que finalmente sea malagradecido y atorrante” y “Para mí es un mal agradecido. Cuando él vivía en la precariedad y tenía anemia, Cristal lo acogió y ayudó en su carrera. Ahora que Cristal está en crisis y la billetera no es holgada, en retribución debió llegar al Rímac”; son algunos de los comentarios de los hinchas celestes en ‘X’.

¿Todavía será posible que Luis Advíncula pueda jugar en Sporting Cristal?

Luis Advíncula regresó al fútbol peruano para firmar por Alianza Lima y el acuerdo, en un principio, es por las próximas dos temporadas. De acuerdo al cumplimiento de los objetivos trazados con la directiva, se estima que dicho arreglo pueda alargarse por un periodo más. Además, no olvidemos que el defensor ya tiene 35 años de edad y en el papel estaría en Matute hasta los 38.

Dicho esto, parece realmente muy complicado que el ‘Rayo’ pueda volver a vestir la camiseta de Sporting Cristal luego de su paso por Alianza Lima. Tampoco podemos perder de vista que el sentimiento de los hinchas cambió drásticamente por su más reciente decisión, así que no sería dable un regreso para el final de su carrera cuando en este 2026 tuvo la oportunidad y no se dio la negociación.

Actualidad de Sporting Cristal en la pretemporada 2026

Sporting Cristal disputó el día de hoy su primer amistoso de la pretemporada 2026 frente a CD Moquegua en las instalaciones de la Ciudad Deportiva La Florida. El resultado fue a favor de los rimenses por 3-2 con goles de Luis Iberico, Miguel Araujo y Gabriel Santana en un trámite que se dividió en 3 tiempos de 30 minutos cada uno, lo cual sirvió para que Paulo Autuori pueda probar las novedades que le viene dando al plantel de cara al inicio de la Liga 1 2026.

