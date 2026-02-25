Sporting Cristal tomó una postura firme tras el escándalo que se vivió al final del empate 2-2 ante Universitario en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. Pese al clima caliente que dejó el partido, en La Florida decidieron bajar las revoluciones.

El director de fútbol celeste, Julio César Uribe, fue claro al marcar la línea institucional en charla con RPP Deportes: “No hemos tocado directamente el tema sobre los incidentes con los jugadores de Universitario”, señaló, dejando entrever que el club no piensa escalar el conflicto en el plano dirigencial.

La postura se refuerza con la información del periodista Tadokoro en X, quien aseguró que Sporting Cristal no solicitará a la Comisión Disciplinaria de la FPF sanciones contra Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara.

El contexto no fue menor. Tras el pitazo final del sábado 21 de febrero, el técnico y los futbolistas cremas protagonizaron un tenso cruce con la hinchada celeste, incluyendo insultos que encendieron la polémica en redes y en el entorno del fútbol peruano.

La decisión de Sporting Cristal tras el escándalo al final del partido con Universitario

En la interna rimense la consigna es mirar hacia adelante. El plantel y la directiva están enfocados en los próximos retos ante Sport Huancayo este sábado 28 de febrero y ante Carabobo FC el próximo martes 3 de marzo, además de corregir la falta de eficacia que viene arrastrando el equipo.

Así, Sporting Cristal opta por la calma en medio de la tormenta mediática. La decisión puede interpretarse como un gesto de madurez institucional o como una jugada que deja el conflicto en pausa mientras la Liga 1 sigue al rojo vivo y se lucha por pasar a fase de grupos de la Copa Libertadores.

¿Cómo va el historial entre Sporting Cristal vs. Universitario?

En total Sporting Cristal y Universitario se han enfrentado en 251 partidos, siendo 82 triunfos para los celestes, 94 para los cremas y un total de 74 empates.

¿Cuándo vuelven a jugar Sporting Cristal vs. Universitario?

Sporting Cristal y Universitario se volverán a enfrentar en el Torneo Clausura, cuando los celestes visiten a los cremas en el estadio Monumental y por la fecha 4 del cierre de la Liga 1.

