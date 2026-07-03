Universitario no pudo traer a este goleador la presente temporada. Pero ahora, Sporting Cristal se le adelantó y acordó todo para su llegada.

Sporting Cristal potencia su ofensiva de cara al título nacional con un refuerzo de probado recorrido internacional. El atacante de 34 años, Michael Hoyos, llegó a un acuerdo total para vestir la camiseta celeste por los próximos dos años, concretando así su postergado arribo al fútbol peruano tras un fuerte interés previo de Universitario.

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Según informó el periodista especializado César Luis Merlo en su cuenta de X (antes Twitter). El atacante de 34 años llega al cuadro rímense con el pase en su poder tras rescindir su contrato con Newell ‘s Old Boys de Argentina.

Michael Hoyos llegará a Sporting Cristal de Perú. (Foto: X).

El fichaje frustrado de Universitario de Deportes

La llegada de Hoyos al fútbol peruano tiene un trasfondo que involucra directamente a Universitario. A inicios de la presente temporada 2026, la dirigencia crema intentó activamente el fichaje del goleador de triple nacionalidad (estadounidense, argentino y ecuatoriano).

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En ese momento, el club de Ate contaba con el entrenador español Javier Rabanal en su plantel. Rabanal venía de dirigir y coronarse campeón junto a Hoyos en Independiente del Valle durante la exitosa campaña de 2025, lo que convertía al delantero en el gran deseo de la “U”.

Trayectoria y jerarquía para Sporting Cristal

A pesar del interés inicial de Universitario, las negociaciones no prosperaron y el jugador prefirió marcharse a la liga argentina. Ahora, Sporting Cristal se adelantó estratégicamente a sus rivales y aseguró los goles de un futbolista con amplio recorrido internacional.

Michael Hoyos registra pasos destacados por clubes de la talla de Estudiantes de La Plata, Barcelona SC y Liga de Quito. Entre sus máximos logros destaca la obtención de la Recopa Sudamericana 2023, un cartel de jerarquía que promete potenciar la ofensiva celeste en la búsqueda del título nacional.

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