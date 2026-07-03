Universitario parece que quiere ir a la segura con un futbolista, con pasado mundialista con la Selección Peruana. Movimiento muy inesperado.

La directiva de Universitario de Deportes ha decidido golpear el mercado de fichajes de la Liga 1 2026 con una incorporación de verdadero peso internacional. El periodista Gustavo Peralta confirmó que la prioridad absoluta en Ate es el fichaje de un mediocampista de primera línea con ADN nacional, un perfil que apunta directamente al entorno de Wilder Cartagena.

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El vacío de Rodrigo Ureña que Universitario no puede superar

La directiva de la “U” sabe perfectamente que la partida del chileno Rodrigo Ureña dejó un vacío enorme que nunca pudo ser superado en el equipo. Ninguno de los reemplazos posteriores logró replicar el equilibrio, la intensidad ni el temperamento que el futbolista chileno aportaba en la primera línea de volantes.

Universitario estaría interesado en Wilder Cartagena. (Foto: X).

Por esta razón, la llegada de un “6” con jerarquía internacional se ha transformado en una necesidad imperiosa para el actual comando técnico. El mediocampista peruano calza perfecto con el perfil buscado por su experiencia en las Clasificatorias y por su recorrido con la camiseta blanquirroja.

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La jerarquía internacional del mundialista Wilder Cartagena

Cartagena cuenta con el roce internacional que Universitario tanto anhela para afrontar las etapas decisivas del campeonato local. El volante de contención consolidó su estatus de élite al formar parte del histórico plantel que disputó el Mundial de Rusia 2018 bajo el mando de Ricardo Gareca.

Durante aquella cita mundialista en territorio europeo, el mediocampista sumó minutos oficiales al ingresar en el triunfo de Perú por 2-0 frente a Australia. Su experiencia en Copas del Mundo y su posterior consolidación en el extranjero representan la personalidad que en Ate buscan para asumir el liderazgo del mediocampo.

Las trabas que complican el fichaje de Wilder Cartagena

Sin embargo, el fichaje del jugador de 31 años presenta variables muy complejas que la administración viene evaluando detalladamente. Cartagena viene de superar una delicada rotura del tendón de Aquiles sufrida el año pasado y posteriores problemas musculares que le quitaron continuidad en la Major League Soccer.

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Aunque el futbolista nacional ya se encuentra totalmente recuperado en el aspecto físico, mantiene un contrato vigente con el Orlando City de Estados Unidos hasta diciembre de 2026. Esta situación obliga a Universitario a negociar un préstamo formal o una rescisión económica alta para lograr su desvinculación de la franquicia norteamericana.

La operación tampoco será sencilla debido a la fuerte competencia en el mercado internacional, ya que el volante también despierta interés en equipos de la Liga MX y otros clubes de la propia MLS. Las próximas semanas serán claves en Ate para definir si el mundialista se viste de crema o si se activan las opciones de respaldo en el extranjero.

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