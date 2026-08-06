La última decisión de Millonarios con Rodrigo Ureña ante el interés de Sporting Cristal

Rodrigo Ureña fue uno de los nombres que se vinculó con Sporting Cristal como posible opción de reemplazo de Gustavo Cazonatti. El conjunto dirigido por Roberto Mosquera buscó un mediocentro ancla para suplir esa salida, pero lo del ex Universitario no corre.

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En Sporting Cristal se buscaron distintas opciones para suplir la salida de Cazonatti, quien se sumó a Mirassol de Brasil. Han pasado varias semanas de su salida y la directiva todavía no suplió la posición. El nombre de Rodrigo Ureña atrajo interés por su buen paso con Universitario de Deportes. Sin embargo, se mantendrá en Millonarios.

Rodrigo Ureña se quedará en Millonarios, pese a interés de Sporting Cristal

A pesar de que en el cuadro ‘celeste’ siguen buscando un volante, no será Rodrigo Ureña. Según informó el periodista Gustavo Peralta en Hablemos de MAX (L1MAX), reveló que la postura de Millonarios es indeclinable y quieren seguir contando con el mediocentro chileno.

🎙️ @Gustavo_p4: "Gente de Millonarios descarta que haya una salida de Rodrigo Ureña. No hay ninguna propuesta formal y tampoco una intención".#HablemosDeMAX



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Según precisó Peralta, quien ha tenido comunicación directa con directivos del cuadro colombiano, no hay una propuesta formal de Cristal por Ureña. Por ende, no hay novedades por un posible traspaso, pero en tal caso, la decisión es que su jugador no sea negociado.

“Hablé con gente de Millonarios de Colombia… con directivos. Descartan que haya llegado alguna oferta de Sporting Cristal por Rodrigo Ureña. No ha pasado. No hay una propuesta formal. Solo fueron sondeos y quedó ahí”, comentó el periodista de L1MAX.

Respecto a la situación del chileno, sostuvo: “Lo valoran como buen jugador. Otro punto que es importante es que Ureña no tiene intenciones de venir al fútbol peruano, que no sea Universitario. En este momento está cómodo en Millonarios. Lo aman“.

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Sporting Cristal no seguirá la búsqueda de un volante ancla

Con la confirmación de que Rodrigo Ureña no es opción de refuerzo por Sporting Cristal, Julio César Uribe, Director General de Fútbol, informó que el club no tiene intenciones de contratar un volante ancla o ‘6’, según informó en una nota con Exitosa.

De acuerdo a sus dichos, el club del Rímac cumplió con los pedidos de Mosquera. Se buscó algunos perfiles para la posición que dejó Cazonatti, pero al final, desistieron de cualquier contratación. Esto podría estar relacionado con la reciente eliminación de la Copa Sudamericana 2026.

DATOS CLAVE

Rodrigo Ureña continuará jugando en Millonarios , descartando su llegada a Sporting Cristal .

continuará jugando en , descartando su llegada a . Gustavo Cazonatti dejó Sporting Cristal para sumarse al club Mirassol de Brasil .

dejó para sumarse al club . Julio César Uribe confirmó que Sporting Cristal no contratará ningún volante ancla.