Miguel Araujo y Gustavo Zevallos cuestionan la organización de la Liga 1 que complica a Sporting Cristal: “Tiene que ser justo para todos”

Sporting Cristal atraviesa realidades muy distintas a esta altura de la temporada 2026. En la Liga 1 están padeciendo con mucho énfasis y en la Copa Libertadores vienen compitiendo en gran nivel ante buenos equipos, así que desde la interna del club analizaron una posible razón al respecto. Fueron Miguel Araujo y Gustavo Zevallos quienes hicieron énfasis en la falta de apoyo en la organización.

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Normalmente los equipos peruanos se complican en la doble competencia ya que la seguidilla de duelos merma el rendimiento físico de los planteles, peor aún cuando este es muy corto. Sporting Cristal es consciente de ello, por lo que no dudaron en cuestionar que otros equipos no viajen al calor de Sullana y que desde la Liga 1 no les den una mano con la reprogramación de partidos.

“Es lamentable que a nosotros sí nos manden a 40 grados y otros jueguen en Trujillo y les den la localía. Hay que ser justos para todos y sino, para tal caso, jugamos todo el torneo en Lima o en alguna ciudad donde sea igual para todos. No es excusa, pero tiene que ser justo para todos. No es culpa de la ‘U’ o Alianza, la culpa es de los otros equipos que no tienen los huevos para jugar en su localía“; declaró Miguel Araujo el día de hoy en La Florida.

"HAY EQUIPOS QUE NO TIENEN LOS HUE… PARA MATENER SU LOCALIA"



Miguel Araujo fue enfático con los cambios de localia de algunos equipos en la Liga 1.



@lucconaparicio pic.twitter.com/KxbbdmiFgH — Ovacion.pe (@ovacionweb) May 1, 2026

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En esta línea, Gustavo Zevallos conversó con ‘Ovación‘ y detalló que las solicitudes de reprogramación no han tenido respuesta. “Hemos hecho las gestiones y sabemos que la liga cruza mucha información con la Conmebol. Debería haber mejor coordinación porque no solamente nos pega a nosotros, sino a todos los que están participando en Libertadores y Sudamericana. Un día de descanso más es ideal para el jugador y no hemos tenido ese espacio”.

Sporting Cristal no tiene descanso luego de vencer a Junior por la Copa Libertadores 2026

Tras el triunfo por 2-0 ante Junior de Barranquilla en el marco de la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026, los jugadores de Sporting Cristal no han podido descansar adecuadamente para recuperarse como quisieran. El duelo ante los colombianos fue el martes 28 de abril y el domingo 3 de mayo recibirán a Cusco FC en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026.

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Sin muchos días para respirar, el martes 5 de mayo enfrentarán al poderoso Palmeiras en el Estadio Alejandro Villanueva por una nueva jornada de la Copa Libertadores 2026. Es decir, en 48 horas disputarán dos duelos de alta intensidad que en el mejor de los casos pudo tener la chance de evitar uno si es que desde la Liga 1 hubieran optado por aceptar el pedido de reprogramación.

Fuente: Sporting Cristal.

DATOS CLAVES

Miguel Araujo cuestionó la disparidad de criterios en la Liga 1 , criticando que mientras Cristal juega en condiciones extremas (Sullana), otros equipos ceden su localía para jugar en ciudades más cómodas como Trujillo.

cuestionó la disparidad de criterios en la , criticando que mientras Cristal juega en condiciones extremas (Sullana), otros equipos ceden su localía para jugar en ciudades más cómodas como Trujillo. Gustavo Zevallos confirmó que la FPF no ha respondido a las solicitudes de reprogramación de Sporting Cristal, afectando el descanso del plantel en plena competencia internacional.

confirmó que la no ha respondido a las solicitudes de reprogramación de Sporting Cristal, afectando el descanso del plantel en plena competencia internacional. El equipo rimense afrontará un calendario apretado: jugará el 3 de mayo ante Cusco FC y solo 48 horas después (5 de mayo) recibirá a Palmeiras por Copa Libertadores.