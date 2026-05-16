Si Sporting Cristal no reacciona o se pone las pilas ahora mismo, el descenso lo esperará con los brazos abiertos. Estando muy cerca de los últimos lugares del Torneo Apertura 2026, los celestes necesitan una inyección de realidad para darse cuenta en dónde están parados y ante dicho panorama es que Gustavo Zevallos realizó un análisis del motivo que los estaría perjudicando.

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Fuente: Sporting Cristal.

Sabiendo que Sporting Cristal no tiene una plantilla numerosa que le permita competir en dos torneos con la misma intensidad, claramente el hecho de jugar la Liga 1 y la Copa Libertadores ha mermado el rendimiento del equipo. Es justamente a dicho factor al que hizo referencia Gustavo Zevallos, aunque a la vez reconociendo que no miraban este escenario como una posibilidad.

“Nadie esperaba un resultado así. Es un momento delicado y debemos enfrentarlo con mucha autocrítica por la competencia. Es algo que nadie lo había visualizado. Lo sucedido en Cajamarca no es lo que representa a Sporting Cristal y solo queda mirarlo con mucha autocrítica y ver la forma de solucionarlo”; señaló Gustavo Zevallos para el medio ‘Entre Bolas‘ tras perder ante FC Cajamarca.

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Respecto a cómo afrontar este momento y la complejidad de la cantidad de partidos, el Gerente Deportivo de Sporting Cristal dijo: “Ha costado mucho. Lamentablemente jugar dos torneos no ha sido fácil para la institución, pero lo estamos afrontando como corresponde. Tenemos que estar a la altura de lo que es la institución y sobre todo de las dos competiciones en las que estamos”.

La prioridad de Sporting Cristal entre la Liga 1 y la Copa Libertadores

Sporting Cristal tendrá que viajar a Colombia para enfrentar a Junior el miércoles 20 de mayo a las 21:00 horas y un triunfo los acercaría a la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores 2026 ya que sumarían 9 puntos en el Grupo F. Ahora, para muchos esta situación no es lo que realmente debería primar en el equipo si es que en el ámbito local están padeciendo desde hace varias jornadas.

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Los liderados por Zé Ricardo tiene tan solo 16 unidades en 15 fechas del Torneo Apertura 2026. Es decir, están a muy pocos puestos de la zona de descenso del campeonato y sin duda alguna podría ser un panorama muy perjudicial si no reaccionan a tiempo. Veremos qué prioridad toman en la interna del club, sobre todo cuando el ambiente se ha vuelto insostenible en relación a los hinchas.

Fuente: Sporting Cristal.

DATOS CLAVES

Gustavo Zevallos señaló que disputar simultáneamente dos torneos mermó el rendimiento de Sporting Cristal .

señaló que disputar simultáneamente dos torneos mermó el rendimiento de . El equipo de Zé Ricardo registra apenas 16 puntos en 15 fechas del Torneo Apertura.

registra apenas en 15 fechas del Torneo Apertura. El club rimense sumará 9 puntos en la Copa Libertadores si vence a Junior.