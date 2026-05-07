La suerte de Felipe Vizeu podría cambiar en un futuro cercano al revelarse una repentina medida desde la directiva. A continuación, los detalles.

Sporting Cristal vive una realidad bastante complicada. A pesar de tener buenas expectativas en la Copa Libertadores 2026, en el ámbito local no encuentra resultados óptimos y está cerca de los puestos de descenso. Por ello es que la directiva empieza a visualizar la segunda parte de la temporada con la chance de sumar refuerzos y es justamente ahí en donde Felipe Vizeu podría complicarse.

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Fuente: Getty Images.

A pesar de que Felipe Vizeu tiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre de este año 2026 y que hace unos días recibió elogios por parte de la directiva, específicamente de Gustavo Zevallos, las últimas informaciones aseguran que en la interna se analiza el escenario de contratar a otro delantero al ser muy conscientes de que adolecen en la producción futbolística de la posición.

“Cristal está buscando un ‘9’. Hacia la prensa y hacia el hincha, la dirigencia lo respalda a Vizeu, pero en realidad a la par están buscando reforzar ese puesto. Consideran que es un puesto que adolecen. Vizeu podría salir, pero todavía no hay algo concreto o ya se han comunicado con él. Su contrato finaliza a fines de año. Tienen algunos jugadores en carpeta. Aún no hay una decisión porque Uribe y Zevallos se tienen que poner de acuerdo”; reveló Denilson Barrenechea.

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🗣️ @Denilson_Jarde: "Cristal está buscando un '9'. Hacia la prensa y hacia el hincha, la dirigencia lo respalda, pero a la par están buscando reforzar ese puesto".



"Vizeu podría salir, pero todavía no hay… pic.twitter.com/DGVs4uDc2m — DENGANCHE (@denganche) May 6, 2026

Durante unas de las últimas ediciones del programa digital ‘Mano a Mano‘, el comunicador deportivo detalló cuál sería la verdadera postura de Sporting Cristal respecto a la continuidad de Felipe Vizeu en el equipo. Sabiendo que ha anotado 8 goles en 27 partidos disputados hasta el momento entre Liga 1 y Copa Libertadores, es probable que incluso puedan liberar su cupo de extranjero para apostar por un atacante de categoría mucha más comprobada en este 2026.

¿Qué pasó con el más reciente respaldo de Sporting Cristal a Felipe Vizeu?

Durante los últimos días se pudo conocer un importante respaldo de Sporting Cristal hacia el rendimiento de Felipe Vizeu desde que llegó a la institución a mediados del año 2025. Específicamente fue Gustavo Zevallos quien incluso se animó a revelar que si dependiera de él estaría muy interesado en renovar el vínculo contractual del delantero brasileño por mucho más tiempo.

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“Yo sí le renovaría a Felipe Vizeu. Tengo las mejores referencias y estaría encantado de que se quede. Si existe la posibilidad de contratar refuerzos a mitad de año, lo conversaremos con Zé Ricardo en su momento”; declaró Gustavo Zevallos, Director Deportivo de Sporting Cristal, en conversación con el programa radial ‘Fútbol Como Cancha‘ y con lo cual generó críticas de los hinchas celestes.

DATOS CLAVES

Felipe Vizeu mantiene contrato vigente con Sporting Cristal hasta diciembre de 2026 .

mantiene contrato vigente con Sporting Cristal hasta . El delantero brasileño registra 8 goles en 27 partidos disputados durante la presente temporada.

en 27 partidos disputados durante la presente temporada. La directiva de Sporting Cristal busca un nuevo delantero pese al respaldo de Gustavo Zevallos.