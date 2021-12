En las últimas semanas, se le relacionó con otro equipo grande, un cuadro donde supo jugar y fue figura. Alejandro Hohberg en algunos medios fue puesto para el 2022 con camiseta de Universitario de Deportes. 'El Enano' no entra en rumores, y calla los dichos sin confirmar mediante sus redes sociales.

Utilizando su cuenta personal de Instagram, el futbolista ex Alianza Lima dejó una carta por el cierre de la presente temporada: "Cuando se entrega todo, duele y mucho después de un gran año no poder terminar festejando, pero no solo el fútbol, así como la vida, es de golpes y caídas".

Asumiendo las críticas por el desempeño grupal: "Lo dimos todo y no alcanzó, nos fuimos con la frente en alto por sentirnos identificados por una forma de jugar y con la tristeza de no poder darle a la gente que siempre confió en nosotros, una alegría".

Y confirmando que el próximo año continuará dentro del proyecto liderado por el profesor Roberto Mosquera: "Vivimos de lucha y perseverancia, de eso se trata y esta no va a ser la excepción. El año que viene, lo volveremos a intentar equipo". Adiós los rumores, hay Hohberg para rato en 'La Florida'.