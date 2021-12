En una larga conversación con 'Diario El Comercio', el portero nacional, Erick Delgado, contó detalles de su actualidad deportiva. Destacando que está en ritmo de máxima competencia, listo para poder cumplir con cualquier equipo de la "Liga 1". 'El Loco' sabe que la lucha por un puesto es dura, pero asume ese reto como tal.

El guardameta ex Selección Peruana dejó una crítica para los equipos nacionales, quienes no apuestan por los profesionales del país: "Yo quiero jugar, quiero que eso esté claro. Estamos volviendo un poco a lo que era hace veinte años, una liga peruana con mucho arquero extranjero, algunos con pocos antecedentes. Me tocó ser uno de los primeros peruanos titulares en clubes grandes de Perú, después empezó una ola de darle opción a los locales. Y ahora estamos retrocediendo".

Con respecto, a su pronto retiro, Delgado fue claro y no dejó ninguna prenda suelta: "Deseo retirarme en Sporting Cristal y con mi hijo acompañándome. Siempre voy a estar agradecido con el club y hasta hoy los hinchas me siguen dando muestras de cariño. Nunca voy a decir que los hinchas no han reconocido lo que hice por el club, así el mismo club no lo haga".

Soltando al final una frase que seguramente el hincha tomará en cuenta, pegándole a directivas pasadas y colegas de profesión: "Otros hablaron mal y al final pudieron volver. Eso me parece raro". Veremos si este llamado de atención del ídolo para muchos en tienda 'rimense' es tomado en cuenta.