Desde que llegaron a Sporting Cristal aparecieron situaciones para tomar en cuenta, donde se prioriza la presión popular de sus hinchas. Joel Raffo e Innova Sports, el grupo inversor que compró al cuadro rimense después de la histórica venta, siempre han estado bajo la atenta mirada del público bajopontino.

Llevan algunas temporadas en el cargo y todavía no conecta del todo con el hincha que desea lo mejor para el equipo de sus amores. Pero esto podría empezar a cambiar si tomamos en cuenta la palabra de alguien histórico, con peso específico, de hecho, un interés de por medio por ver mejorar al que fue por algunos años, su centro de labores.

Federico Cúneo, histórico representante desde el aspecto directivo en Sporting Cristal, habló en Exitosa Deportes y dejó en claro muchos puntos. Donde el principal tema fue el cuidado del club, después de que su nuevo presidente, Joel Raffo, hiciera los cambios pertinentes, para lograr una estabilidad en La Florida. Hay polémica, pero él pone una opinión más conciliadora.

Según comenta el especialista de fútbol, en la actualidad todo es diferente: "He estado vinculado al club muchos años, fui competidor de Innova para tratar de comprar el club. Quiero que se escuche bien lo que tengo que decir. Estoy gratamente sorprendido, estuvimos en una presentación de dos horas donde estuvimos todos los expresidentes, creo que no faltó ninguno".

La gentileza de Sporting Cristal, para con él, ha sido fundamental, según comenta: "Nos invitaron a contarnos la problemática que tienen como club, abrir las puertas para pedir nuestra colaboración y explicarnos cómo han manejado al club, los números del club, las proyecciones del club, las mejorías en infraestructura, conocer a los gerentes y me he quedado muy contento".

Elogiando todo lo que se ve desde adentro, a comparación de otros años: "Creo que han hecho un gran trabajo por lo que yo he visto. Hay selecciones de jugadores donde uno puede polemizar, pero se está armando una estructura humana y la infraestructura que va a rendir sus beneficios tanto en el fútbol formativo, el fútbol femenino y fútbol profesional".

Para Federico Cúneo, existe un salto de calidad, no todo es lo que parece o se ve en redes sociales, desde el punto negativo: "Yo he sido muy crítico de ellos, con la información que tenía, si algo puedo criticar es que no se haya contado bien lo que están haciendo. Mis respetos para lo que están haciendo. Me encantó ver a gente que está muy motivada, percibo una buena onda, un trabajo serio. Sé que han hecho mejoras al gimnasio, a la cancha".

Finalmente, se mostró calmo por la percepción que se llevó de su visita al fortín del Rímac: "Por lo que nos han explicado están actuando conforme a la ley, buscando lo mejor para Cristal. A mí me han mostrado la realidad y eso me ha convencido. He visto la evidencia de lo que han hecho, yo que he estado mucho tiempo en esto, te da una tranquilidad".