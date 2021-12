Fernando Pacheco de un tiempo acá anda un poco desaparecido en los medios de comunicación. Sea por su poca actividad en los clubes donde militó, o por su trabajo silencioso mientras eso sucedía. Pero esta vez se confesó con 'Willax Deportes', y dejó en claro su deseo de regresar si es posible.

Sporting Cristal es su casa, él lo sabe muy bien, y por ello si las condiciones se presentan, no existirían inconvenientes de que se acepte esa opción: "Si tendría que volver no tendría ningún problema, uno porque sé que vuelvo a un grande. Porque sé que tengo una chance en Libertadores. Y tres porque sé que voy a luchar por un campeonato internacional y nacional".

Así mismo, fue claro que volver al Perú no es un retroceso para nada, sino un impulso en su carrera: "Entonces es una nueva vitrina para mí, para poder mostrarme de nuevo, porque siento que se me ha perdido eso. Ya mucha gente no sabe mayormente quien soy ahora, cómo estoy, cómo está mi situación. No lo vería nunca como un retroceso, sino como una oportunidad de volver a brillar".

Finalmente, dejó un mensaje para el actual comando técnico y los hinchas también: "Como lo dije estoy a disposición, si en caso tendría que volver lo haría de la mejor manera. De hecho estoy con una experiencia diferente, con una persona diferente a la que se fue. Y que 'Fuerza Cristal' siempre".