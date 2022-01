Fernando Pacheco se confiesa tras regresar: "No la pensé dos"

Fernando Pacheco se emocionó cuando habló de su pasado en Sporting Cristal. Sentado conversando con la jefa de prensa, para una entrevista exclusiva con el canal de la institución. Porque contó detalles personales, los cuales hasta el momento no eran conocidos.

Primero que nada, pasó a explicar que está regresando para poder crecer e impulsar su carrera: "Cuando se supo de una oportunidad, tras casi dos años después, para volver, no la pensé dos veces. Lo tomo como una manera de impulsarme y sentirme en casa".

Afirmando que Sporting Cristal es su 'casa' desde siempre: "Si es el lugar donde fui feliz, no tenía ningún problema para seguir creciendo. Se aprende mucho afuera, en la manera como entrenas, cómo te vas a descansar, cómo tienes que rendir en cada entrenamiento".

Finalmente, destacó el liderazgo el trabajo de Roberto Mosquera: "Cuando se supo que venía, mucha gente me preguntaba si ya había tratado o conversado con el profesor. Antes de llegar pregunté por la manera en la que trabaja y me motivó cómo ha ayudado a muchos compañeros míos, y eso me sirve para mi etapa de crecimiento".