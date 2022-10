¡Fin de una era! Roberto Mosquera no seguirá en Sporting Cristal

Luego de tres temporadas en Sporting Cristal, Roberto Mosquera no renovará con el club de La Florida. Terminando contrato en diciembre del 2022, hasta la fecha la dirigencia no se ha acercado al estratega peruano y ya son varias las voces deportivas que hablan sobre una no continuidad.

Detallando sobre esto el periodista Diego Rebagliati, el también exfutbolista y dirigente, comentó en Al Ángulo que Roberto Mosquera no seguirá en Sporting Cristal y que existiría una especie de tácita relación de silencio, pero dejando en claro que no continuará.

"Tengo la sensación que hay como un acuerdo tácito de ciclo cumplido. Después de 'Chemo' es el técnico que más tiempo tiene en un club, me parece", comentó Diego Rebagliti en el programa Al Ángulo, esto en clara alusión que Roberto Mosquera no continuará en Sporting Cristal.

Otra voz que también se ha expresado sobre el tema es El Bombardero del Diario Trome. En su columna Pisa Pelota de este sábado 8 de octubre, el anónimo personaje ha dejado en claro que no seguirá y que incluso José Guillermo del Solar es el que más suena para reemplazarlo.

"Por siaca, hay un run run fuerte que en el Rímac se viene una limpieza de locos. No se salva ni la ‘Mosca’ así campeone. El técnico no se hace paltas porque su ‘chanchito’ está gordito y sabe administrar sus monedas. Además, tiene la puerta abierta en Bolivia, donde hace excelentes campañas. Laburo le va a sobrar", destacó el mencionado personaje.