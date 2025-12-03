“¿Cristal no tiene jerarquía?” La descarga de Yoshimar Yotún tras las críticas luego del 1-1 ante Alianza Lima

Sporting Cristal perdió una buena oportunidad para volver a unirse a su hinchada. El empate 1-1 frente a Alianza Lima en el Estadio Nacional dejó un tremendo sinsabor en el equipo, sobre todo cuando tuvieron varias chances importantes para sacar ventaja en el duelo de ida por los playoffs de la Liga 1 2025. Frente a dicho panorama es que Yoshimar Yotún marcó su postura.

Fuente: Sporting Cristal

El capitán y referente de Sporting Cristal habló en conferencia de prensa y, al lado de Paulo Autuori, respondió distintas consultas de los medios deportivos. Entre las respuestas más resonantes, se pudo apreciar una cierta molestia del volante respecto a la evidencia en donde destacan el poderío de Alianza Lima, pero a la vez sin reconocer el buen juego que por momentos presentó el equipo rimense.

Con una frase muy drástica, Yoshimar Yotún aseguró que Sporting Cristal tiene grandes jugadores de categoría, que hoy en día están en la Selección Peruana y que no tienen nada qué envidiarle a ningún otro equipo del país, en este caso hablamos de Alianza Lima al ser el rival al que enfrentaron. “¿Cristal no tiene jerarquía? Vamos a ir a Matute a hacer lo mismo, no va a cambiar nada”; declaró.

¿Qué más dijo Yoshimar Yotún luego del empate frente a Alianza Lima?

“Nosotros también somos un equipo de jerarquía. Tenemos jugadores de selección, no sé por qué les cuesta tanto hablar de que Cristal hizo un gran partido. Todas las preguntas están direccionadas a Alianza Lima. Hay que analizar, ponerse bien los pantalones y preguntar por qué Cristal hoy fue superior. ¿Cristal no tiene jerarquía? Jerarquía son los 90 minutos”; enfatizó Yoshimar Yotún en conferencia de prensa.

De esta manera, podemos entender que el capitán de Sporting Cristal se encontraba con la sangre en el ojo, en el buen sentido de la palabra, luego de igualar 1-1 frente a Alianza Lima en el Estadio Nacional. Si bien los celestes tuvieron un primer tiempo de buen juego, no fueron capaces de llevar esa superioridad al marcador y finalmente quedaron expuestos a una igualdad que en los próximos días se definirá.

¿Cuándo se jugará la vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025 entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

En el marco del partido de vuelta por los playoffs de la Liga 1 2025, Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán el próximo 6 de diciembre a las 20:00 hora local en el Estadio Alejandro Villanueva del barrio de Matute. Luego de dicho duelo se conocerá el rival de Cusco FC para determinar el orden exacto de los clasificados a la Copa Libertadores 2026, así que por el momento nada está dicho entre blanquiazules y celestes.

