Sporting Cristal vivió uno de los momentos más emotivos de toda su historia institucional. El cuadro cervecero eliminó a Nacional de Paraguay en una noche mágica en el Estadio Nacional, donde logró remontar un 2-0 en contra.

Los festejos se hicieron sentir en las afueras del recinto de José Díaz y se captó la presencia de una enorme cantidad de hinchas, incluidos algunos personajes famosos y leyendas del equipo rimense, como la 'Pepa' Baldessari.

Precisamente, el ex artillero del cuadro del Rímac fue interceptado por las cámaras de la prensa que se encontraban a las afueras del estadio y le consultaron sobre el triunfo que acababan de conseguir ante los paraguayos.

No obstante, el ex futbolista sorprendió al realizar una fuerte declaración en relación al nivel que han venido teniendo los delanteros del conjunto rimense. La 'Pepa' no se guardó nada y no dudó en lanzar una tremenda indirecta.

"¿Qué quieres que te diga? Todos. El equipo en el segundo tiempo fue lo que queremos. El querer a esta camiseta tan hermosa que tenemos. La gente tuvo una actitud que hace tiempo no se la veía. ¿Ávila? El '9' tiene que hacer goles, sino chau", declaró.