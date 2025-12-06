Qué pasa si Alianza Lima gana, empata o pierde ante Sporting Cristal en los Playoffs de Liga 1 2025

Alianza Lima no ha tenido la mejor de las temporadas en la Liga 2025, por eso ahora tiene que enfrentar a Sporting Cristal en un Play Off para la Copa Libertadores. La tarea no va a ser fácil para ninguno de los dos cuadros, que tendrán un complicado juego en el que solo uno seguirá avanzando y el otro quedará como Perú 4.

El cuadro de Néstor Gorosito corre con una ventaja importante que es la localía. En este caso, el partido de vuelta se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’. Así que con toda su gente, el cuadro ‘blanquiazul’ podrá remar en busca de avanzar de fase. Esto es un pequeño bonus que tienen por haber quedado en el puesto tres en la tabla general de la Liga 1.

Por el lado de los rimenses van a tener que hacer un juego perfecto para poder marcar la diferencia. En el Estadio Nacional no les fue nada bien, la cancha tampoco ayudó y por ese motivo no lograron sacar ventaja. Paulo Autuori ahora tiene un reto grande, sacar ventaja en casa ajena para seguir con vida en este nuevo intento de PlayOff.

Hay que precisar que el primer encuentro terminó con el marcador empatado 1-1. Martín Távara anotó de penal, mientras que Hernán Barcos se encargó de poner tablas. Ahora en el Coloso de ‘Matute’ este sábado 6 de diciembre se volverán a ver las caras desde las 20:00 horas.

Resumen del Sporting Cristal 1-1 Alianza Lima:

¿Qué pasa si Alianza Lima gana ante Sporting Cristal?

Al haber quedado empate el primer partido, Alianza Lima solo necesita ganar para acceder a la siguiente fase. En este caso los ‘blanquiazules’ podrían seguir avanzando si es que consiguen al menos terminar con un gol por encima que los rimenses. Así que en este caso tendrá la posibilidad de ir a la fase de grupos y enfrentar a Cusco FC en la siguiente ronda.

¿Qué pasa si Alianza Lima empata ante Sporting Cristal?

Por otro lado, también existe la posibilidad que se vuelva a dar un empate en el marcador. En este caso no importa si es 0-0, 1-1 o 5-5, en caso que se vuelva a presentar una paridad en el marcador todo se decidirá por la vía de los penales. No habrá tiempo extra, sino que desde los doce pasos el que falle menos logrará avanzar de ronda.

¿Qué pasa si Alianza Lima pierde ante Sporting Cristal?

En el caso de una derrota Alianza Lima se olvida de participar en la fase de grupos de forma directa en la próxima Copa Libertadores. Volverá a jugar una ronda de eliminación, en este caso no importa si es por 1, 2 o 5 goles. Si termina perdiendo en el marcador final, se quedará con el lugar de Perú 4.

Datos Claves

Alianza Lima recibe a Sporting Cristal en Matute este 6 de diciembre a las 20:00.

El marcador global está 1-1 tras los goles de Martín Távara y Hernán Barcos.

