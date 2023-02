No son buenas noticias para Sporting Cristal

Una situación complicadísima se avecina para Sporting Cristal. Si bien hay luz verde para empezar la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, jornada que tiene como programación el duelo ante Alianza Lima, el cuadro Rimense estaría ante un gran problema.

Jugando este domingo en el estadio Alberto Gallardo, el duelo entre Sporting Cristal ante Alianza Lima estuvo en riesgo de ser suspendido, pero tras el visto bueno de la Presidencia de Consejo de Ministros, luego de una reunión con Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, el partido se dará, pero con un condicionante: jugarse a puerta cerradas.

Ante esto el periodista Luis Carrillo Pinto ha informado a través de su cuenta de Twitter los riesgos económicos que esto podría generar a Sporting Cristal. Siendo claro en la información, el hombre de prensa explica al detalle la millonaria suma que estaría relegando.

"Empieza la Liga 1 sin público la 3ra fecha, con un SC VS AL de por medio (un millón de soles de taquilla mínimo perdido), no está claro los canales ni operadores. Ni quienes narran y comentan ¿Se presentarán los 8 de CFP? Se juega el otro partido. Casal (1.40) VS. Domínguez (2.3)", explicó el periodista en su cuenta de Twitter.

En ese sentido, Sporting Cristal había puesto a la venta las entradas para el partido ante Alianza Lima. Incluso, por fuentes cercanas a la directiva celeste, se tenía de conocimiento que la venta se había agostado, pero ahora al ser a puertas cerradas, esa taquilla no ingresará a las arcas del club.