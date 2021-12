Sporting Cristal festeja su aniversario 66, en lo que ganó diferentes títulos y llegó a una final de Copa Libertadores. Uno de los mejores futbolistas extranjeros que llegó al conjunto ‘bajopontino’ fue el paraguayo Pedro Garay, quien habló en una entrevista con RPP, sobre lo que vivió en el club de sus amores y además agregó la forma de juego de Roberto Palacios a quien comparó con Lionel Messi.

+ ¿El cuarto refuerzo crema? La 'U' va tras Cecilio Waterman, delantero de Panamá

+ Así va la negociación por Raziel: qué pide Cienciano y qué haría Alianza por tenerlo

+ ¡Pensando en el futuro! Alianza contrataría defensor juvenil de Molinos El Pirata

El mediocampista que llegó a Sporting Cristal en 1994 cuenta que fue un honor haber llegado a las últimas instancias de un torneo internacional con la casquilla celeste: "Sporting Cristal me dio todo. Y es que jugar una final de Copa Libertadores, no a todos se les da. Pienso que me fue bastante bien con esa camiseta y estoy muy agradecido".

Pedro Garay dijo como era él como jugador cuando vestía los colores de Sporting Cristal y atribuyó parte de lo que ganó a quien ahora se encuentra trabajando en la FPF con la Selección Peruana: "Considero que mi rendimiento siempre fue parejo durante los años que estuve. Quise rendir al máximo y tratar de sacar cada partido adelante. Siempre digo que mucho del éxito que conseguimos con Sporting Cristal fue gracias a Juan Carlos Oblitas".

El exmediocampista recordó lo que fue jugar al lado de otro grande como Julio César Balerio, por lo que comparó al actual golero de la Selección Peruana con el ‘Viejo’: "Si bien Gallese viene haciendo bien las cosas en la Selección peruana, Balerio también tuvo una actuación destacada, por ello si me hacen elegir, yo diría que Balerio es el mejor".

Finalmente, habló sobre Roberto Palacios y su estilo de juego en ese entonces: "El mejor futbolista con el que jugué fue el 'Chorri'. Vi en él a un jugador de tamaño muy pequeño pero magnífico, era un Lionel Messi en ese tiempo. Era completo, marcaba y entraba fuerte”, finalizó una de las glorias del club Sporting Cristal.