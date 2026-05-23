Así fue el momento en que Ignacio Buse ganó su primer título ATP en Hamburgo

Ignacio Buse se consagró campeón del ATP de Hamburgo tras vencer a Tommy Paul y protagonizó una emotiva celebración sobre la arcilla alemana.

Ignacio Buse escribió una página dorada en la historia del tenis peruano tras conquistar el ATP de Hamburgo, el primer título ATP de su carrera profesional. El joven deportista nacional derrotó al estadounidense Tommy Paul, actual número 26 del ranking mundial, en una intensa final que se definió en tres sets: 7-6(6), 4-6 y 6-3.

Publicidad

El encuentro fue muy disputado desde el inicio, con ambos tenistas mostrando un gran nivel sobre la arcilla alemana. Sin embargo, Buse logró imponer su temple en los momentos decisivos y terminó sellando una histórica victoria que quedará marcada en su trayectoria.

La emotiva reacción de Ignacio Buse tras el último punto

Luego de concretar el punto definitivo, Ignacio Buse no pudo contener la emoción. Apenas terminó el partido, el peruano se lanzó sobre la arcilla de Hamburgo y rompió en llanto tras conseguir el logro más importante de su carrera.

Las imágenes rápidamente dieron la vuelta al mundo, ya que ‘Nacho’ permaneció varios segundos tendido en el suelo mientras asimilaba la magnitud de lo conseguido en territorio alemán.

Publicidad

Buse celebró junto a su equipo y familiares

Tras levantarse de la cancha, el tenista peruano fue directamente hacia las tribunas para abrazarse con todo su equipo de trabajo y sus familiares, quienes siguieron de cerca cada punto de la final.

La celebración estuvo cargada de emoción y orgullo, no solo por tratarse de su primer trofeo ATP, sino también porque venció a un rival ubicado entre los mejores del circuito mundial. Con esta consagración, la primera raqueta peruana confirma el gran momento que atraviesa y se perfila como una de las grandes promesas del tenis sudamericano.

🔴Punto de campeonato que le otorgó su primer título ATP a 🇵🇪Ignacio Buse (Nº57) al derrotar a 🇺🇸Tommy Paul (Nº26) en la final del ATP 500 de 🇩🇪Hamburgo por 7-6(6) 4-6 6-3



🏆Título Nº12 para el tenis 🇵🇪peruano a nivel ATP



✍️Manuel Cabezas @Manuel_CR75 pic.twitter.com/0Ya6jHMJU0 — Tenis Peruano (@PeruanoTenis) May 23, 2026

Publicidad

“No lo puedo creer”, las primeras declaraciones de Buse

Luego de la celebración en la tribuna, Ignacio Buse se sentó a presenciar todo lo que estaba sucediendo a su alrededor y soltó una frase que emocionó a más de uno: “No lo puedo creer“.

Men's tennis has a new young star…



His name is Ignacio Buse 🌟#bitpandahamburgopen pic.twitter.com/BihNfBRWJe — Tennis TV (@TennisTV) May 23, 2026

Así fue la celebración de Ignacio Buse con el trofeo

Started from the qualies now we’re here 🏆



Ignacio Buse with an unforgettable maiden title run in Hamburg!#bitpandahamburgopen pic.twitter.com/1OMuNy9nO8 — Tennis TV (@TennisTV) May 23, 2026

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Ignacio Buse?

Ignacio Buse volverá a la acción en pocos días. Jugará la primera ronda del segundo Grand Slam del año, Roland Garros, ante el ruso Andrey Rublev, actual número 13 del mundo. El partido no tiene día confirmado para su disputa, pero se especula que sea entre lunes y martes próximo.

El encuentro entre Buse y Rublev, así como todos los partidos de Roland Garros, se podrán ver en exclusiva por la plataforma Disney+ Premium.

DATOS CLAVES

El tenista Ignacio Buse conquistó el ATP de Hamburgo, primer título de su carrera profesional.

Publicidad

Buse derrotó al estadounidense Tommy Paul, actual número 26 del ranking mundial de tenis.