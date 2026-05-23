El tenista peruano Ignacio Buse derrotó al estadounidense Tommy Paul y logró su primer título ATP 500 a los 22 años.

Ignacio Buse hizo historia para el deporte peruano luego de coronarse campeón del ATP 500 de Hamburgo tras vencer al estadounidense Tommy Paul en una final épica que se definió en tres sets. El joven peruano de apenas 22 años se impuso por 7(8)-6(6), 4-6 y 6-3 luego de más de tres horas de intenso partido y consiguió el título más importante de toda su carrera profesional.

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El encuentro fue extremadamente parejo desde el inicio y mostró a un Ignacio Buse muy sólido mentalmente frente a uno de los jugadores más importantes del circuito ATP. El peruano ganó un primer set dramático en tie break, luego resistió la reacción de Tommy Paul en el segundo parcial y finalmente terminó imponiendo su potencia y personalidad en el tercer set definitivo.

Gracias a este histórico campeonato en el ATP 500 de Hamburgo, Ignacio Buse aseguró un premio económico de 415.140 euros, cifra que traducida a moneda peruana supera ampliamente el millón 600 mil soles. Además, este resultado confirma el enorme crecimiento que viene mostrando dentro del circuito internacional durante la presente temporada 2026.

Otro aspecto fundamental de este título es el enorme salto que dará en el ranking ATP. El tenista peruano sumó un total de 500 puntos y con ello escalará hasta el puesto 31 del mundo, convirtiéndose oficialmente en uno de los mejores tenistas sudamericanos del momento.

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Men's tennis has a new young star…



His name is Ignacio Buse 🌟#bitpandahamburgopen pic.twitter.com/BihNfBRWJe — Tennis TV (@TennisTV) May 23, 2026

Ignacio Buse revive la gloria del tenis peruano

La consagración de Ignacio Buse representa uno de los momentos más importantes para el tenis peruano en las últimas décadas y vuelve a ilusionar al país con la posibilidad de tener un jugador competitivo dentro de la élite mundial. Con apenas 22 años, el peruano no solo logró conquistar su primer ATP 500, sino también consolidarse como la nueva gran figura del tenis nacional.

El título conseguido en Hamburgo coloca a Ignacio Buse dentro de una lista histórica de tenistas peruanos que dejaron huella en el circuito ATP y ahora el siguiente objetivo será mantenerse dentro del Top 50 mundial y seguir compitiendo en los torneos más importantes del calendario internacional pues se viene Roland Garros.

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Mira el siguiente partido de tenis de Ignacio Buse en Roland Garros aquí

"Peru is the best country in the world" 🫶



Safe to say Buse thinks highly of home 🤗@hamburgopenatp | #bitpandahamburgopenpic.twitter.com/zRXxUedBDs — ATP Tour (@atptour) May 23, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar Ignacio Buse?

Ignacio Buse vuelve a jugar este lunes 25 de mayo ante Andrey Rublev por la Primera Ronda de Roland Garros.

¿De qué equipo peruano es hincha Ignacio Buse?

Ignacio Buse es hincha de Universitario de Deportes al igual que toda su familia. Además, también es fanático del FC Barcelona y de la Selección Peruana.

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Datos claves

Ignacio Buse se coronó campeón del ATP 500 de Hamburgo tras vencer a Tommy Paul.

El tenista peruano de 22 años ganó un premio económico de 415.140 euros.

Gracias a este campeonato, Buse sumó 500 puntos y escalará al puesto 31 del mundo.