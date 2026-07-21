Emotivo primer triunfo ATP de Gonzalo Bueno y Perú logra un hito histórico tras 22 años

Luego del triunfo de Buse en Kitzbuhel, Bueno le dio otra alegría al tenis peruano. Remontó un 1-5 en el tercer set para ganarle a Vitor Pereira en Estoril.

El tenis peruano vive un momento histórico de la mano de Gonzalo Bueno (número 180 del ranking ATP). Logró su primer triunfo ATP de manera emotiva, levantando un 1-5 en el tercer set y hasta salvando un match point. Así, avanzó a la segunda ronda del ATP 250 de Estoril tras vencer al portugués Tiago Pereira (371º) por 6-3, 1-6 y 7-6 (5).

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Gracias al triunfo de Bueno y sumado al de Ignacio Buse (35º) ante Vit Kopriva (64º) en la primera ronda del ATP 250 de Kitzbuhel, Perú vuelve a tener dos tenistas ganadores de un partido ATP en una misma semana tras 22 años.

Gonzalo Bueno, que fue uno de los cuatro tenistas clasificados al cuadro principal de Estoril proveniente de la qualy, se anotó su primer triunfo en un torneo ATP de manera emotiva. Empezó de gran manera con la victoria en el primer set, pero luego entró en una racha negativa donde Vitor Pereira ganó 11 games consecutivos.

INCREDIBLE COMEBACK!



Gonzalo Bueno was 1-5 down in the 3rd set and saved a match point, but came back to beat Tiago Pereira 6-3, 1-6, 7-6(5) and get a crazy first career ATP main draw win here at the @EstorilOpen. pic.twitter.com/9NmZ1nlJhh — Millennium #EstorilOpen (@EstorilOpen) July 21, 2026

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Así, luego del 6-1, el tenista local quedó 5-1 para ganar el partido. Llegó a tener un match point, pero la fortaleza del nacido en Trujillo permitió la remontada. Ganó seis de los últimos siete games, incluido el tiebreak. Tuvo que sufrir, ya que tuvo ventaja de 6-1 y recién pudo ganarlo en el quinto match point.

Así terminó Gonzalo Bueno, tras ganar el partido ante Vitor Pereira (X @EstorilOpen).

Con su victoria, Gonzalo Bueno avanzó a los octavos de final del ATP 250 de Estoril donde espera por el ganador del partido entre el local Jaime Faria (88º) y el neerlandés Botic van de Zandschulp (55º). Dicho partido se jugará este miércoles con horario a confirmar.

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El hito histórico que logró Gonzalo Bueno en el tenis peruano tras 22 años

Pasaron 22 años desde que dos tenistas peruanos lograron triunfos en una misma semana a nivel ATP. Ignacio Buse le había ganado a Vit Kopriva este lunes por el ATP 250 de Kitzbuhel. En tanto, Bueno logra permanecer en Estoril tras su éxito ante Vitor Pereira.

La última vez que hubo triunfos de dos tenistas peruanos en una misma semana a nivel ATP fue en el Torneo de Viña del Mar 2004, es decir hace 22 años. Fueron Luis Horna e Iván Miranda Chung, quienes avanzaron a segunda ronda del certamen.

Horna y Miranda le ganaron al chileno Guillermo Hormazábal y al argentino Martín Vassallo Argüello, respectivamente. Luego, ambos perdieron en segunda ronda ante el brasileño Flávio Saretta y ante el español David Sánchez Múñoz.

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¿Cuánto dinero ganó Gonzalo Bueno?

De acuerdo a la tabla de premios del ATP 250 de Estoril 2026, Gonzalo Bueno se aseguró un premio de 10,750 euros por llegar hasta los octavos de final. A continuación, el detalle de las ganancias:

Campeón: €93,175

Finalista: €54,360

Semifinalista: €31,955

Cuartofinalista: €18,515

Octavos de final: €10,750

Primera ronda: €6,570

¿Cuál es el nuevo ranking ATP de Gonzalo Bueno?

Con su victoria ante Vitor Pereira, Gonzalo Bueno se aseguró sumar 25 puntos ATP. Por lo tanto, de acuerdo al ranking ATP en vivo, estaría subiendo del puesto 180 al 160, por el momento. Si sigue avanzando, subirá más posiciones.

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