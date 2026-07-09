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Los 3 próximos torneos que jugará Ignacio Buse y serán fundamentales para el ranking ATP

Se confirmó el calendario de Ignacio Buse. Jugará los cuadros principales de tres torneos ATP. Deberá defender muchos puntos, clave para sostenerse en el ranking ATP.

Ignacio Buse, raqueta número 1 del Perú.
© Getty ImagesIgnacio Buse, raqueta número 1 del Perú.

Ignacio Buse definió cómo seguirá su calendario de torneos ATP. Luego de su participación en la gira sobre césped, la raqueta número 1 del Perú (actual número 34 del ranking ATP) volverá a jugar en arcilla la próxima semana. Luego, empezará su camino en la gira norteamericana en cancha dura.

Buse tuvo algunos días de descanso, luego de su participación en el cuadro principal de Wimbledon donde dejó una buena imagen. Ganó en la primera ronda ante el estadounidense Emilio Nava, logrando su primera victoria en un Grand Slam. Luego, perdió ante Jenson Brooksby en tres sets.

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Con la pausa que tuvo luego de esta última derrota, ahora es tiempo de regresar a las canchas. Tras la gira en el césped, el ‘Colo’ disputará un torneo que le trae buenos recuerdos: el ATP 250 de Gstaad, el mismo en donde llegó a semifinales en 2025 y perdió ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo.

El calendario de Ignacio Buse y su futuro en el ranking ATP

Ignacio Buse jugará el cuadro principal del ATP 250 de Gstaad donde, debido a su buen ranking, será preclasificado. De todas maneras, como llegó a semifinales en el certamen en su edición 2025, deberá defender muchos puntos y esto repercute en su próxima posición.

Buse debe defender 113 puntos por su buena actuación en el pasado torneo de Gstaad. Para ello, debería volver a repetir semifinales. Si llega a la final o gana el torneo, tendrá más puntos y podrá avanzar posiciones. Caso contrario, las perderá y retrocederá en el ranking ATP.

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La buena noticia, pese a esta obligación que tiene en el torneo suizo, es que en los siguientes, el limeño ganará puntos. Jugará el ATP 250 de Kitzbühel, también sobre arcilla, y, luego, estará en el ATP Masters 1000 de Montreal para inicios de agosto.

La ganancia de puntos en estos torneos se debe a que, en la temporada 2025, no jugó torneos ATP ni Challengers (por lesión) por lo que al tener participación, podrá sumar. Así, tendrá una buena oportunidad para avanzar posiciones, sobre todo luego de lo que pase en Gstaad.

Fechas de los próximos torneos de Ignacio Buse

  • 13 de julio | ATP 250 de Gstaad | Cuadro principal (arcilla)
  • 20 de julio | ATP 250 de Kitzbühel | Cuadro principal (arcilla)
  • 2 de agosto | ATP Masters 1000 de Montreal | Cuadro principal (dura)

¿En qué puesto está Ignacio Buse en el ranking ATP?

Ignacio Buse está en el puesto 34 del ranking ATP con 1,375 puntos. Está por detrás del chileno Alejandro Tabilo (33º) y por delante del italiano Matteo Arnaldi (35º).

POSJUGADORNACIONALIDADPUNTOS
1Jannik SinnerItalia13450
2Carlos AlcarazEspaña9460
3Alexander ZverevAlemania7190
4Felix Auger-AliassimeCanadá4390
5Ben SheltonEstados Unidos4160
6Alex de MinaurAustralia4110
7Taylor FritzEstados Unidos3765
8Novak DjokovicSerbia3760
9Daniil MedvedevRusia3580
10Flavio CobolliItalia3460
11Alexander BublikKazajistán2620
12Casper RuudNoruega2425
13Andrey RublevRusia2420
14Jiri LeheckaRepública Checa2360
15Lorenzo MusettiItalia2325
16Luciano DarderiItalia2300
17 Learner TienEstados Unidos2270
18 Jakub MensikRepública Checa2255
19Frances TiafoeEstados Unidos2180
20Valentin VacherotMónaco2138
21Francisco CerúndoloArgentina2110
22Karen KhachanovRusia2080
23 Alejandro Davidovich FokinaEspaña2060
24 Arthur FilsFrancia1940
25 Tommy PaulEstados Unidos1925
26Rafael JodarEspaña1839
27Joao FonsecaBrasil1710
28Arthur RinderknechFrancia1683
29Cameron NorrieGran Bretaña1595
30Ugo HumbertFrancia1575
31Brandon NakashimaEstados Unidos1485
32Tomas Martín EtcheverryArgentina1460
33Alejandro TabiloChile1428
34Ignacio BusePerú1375
35Matteo ArnaldiItalia1349

DATOS CLAVE

  • El peruano Ignacio Buse ocupa actualmente el puesto 34 del ranking ATP con 1,375 puntos.
  • Buse disputará el ATP 250 de Gstaad en arcilla a partir del 13 de julio.
  • El tenista debe defender 113 puntos en Gstaad tras llegar a semifinales en 2025.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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