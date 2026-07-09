Los 3 próximos torneos que jugará Ignacio Buse y serán fundamentales para el ranking ATP

Ignacio Buse definió cómo seguirá su calendario de torneos ATP. Luego de su participación en la gira sobre césped, la raqueta número 1 del Perú (actual número 34 del ranking ATP) volverá a jugar en arcilla la próxima semana. Luego, empezará su camino en la gira norteamericana en cancha dura.
Buse tuvo algunos días de descanso, luego de su participación en el cuadro principal de Wimbledon donde dejó una buena imagen. Ganó en la primera ronda ante el estadounidense Emilio Nava, logrando su primera victoria en un Grand Slam. Luego, perdió ante Jenson Brooksby en tres sets.
Con la pausa que tuvo luego de esta última derrota, ahora es tiempo de regresar a las canchas. Tras la gira en el césped, el ‘Colo’ disputará un torneo que le trae buenos recuerdos: el ATP 250 de Gstaad, el mismo en donde llegó a semifinales en 2025 y perdió ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo.
El calendario de Ignacio Buse y su futuro en el ranking ATP
Ignacio Buse jugará el cuadro principal del ATP 250 de Gstaad donde, debido a su buen ranking, será preclasificado. De todas maneras, como llegó a semifinales en el certamen en su edición 2025, deberá defender muchos puntos y esto repercute en su próxima posición.
Buse debe defender 113 puntos por su buena actuación en el pasado torneo de Gstaad. Para ello, debería volver a repetir semifinales. Si llega a la final o gana el torneo, tendrá más puntos y podrá avanzar posiciones. Caso contrario, las perderá y retrocederá en el ranking ATP.
La buena noticia, pese a esta obligación que tiene en el torneo suizo, es que en los siguientes, el limeño ganará puntos. Jugará el ATP 250 de Kitzbühel, también sobre arcilla, y, luego, estará en el ATP Masters 1000 de Montreal para inicios de agosto.
Compartimos la defensa de puntos de Ignacio Buse al cierre del 2026 pic.twitter.com/MBr44NdfDI— Atperu oficial (@ATPeruoficial) June 4, 2026
La ganancia de puntos en estos torneos se debe a que, en la temporada 2025, no jugó torneos ATP ni Challengers (por lesión) por lo que al tener participación, podrá sumar. Así, tendrá una buena oportunidad para avanzar posiciones, sobre todo luego de lo que pase en Gstaad.
Fechas de los próximos torneos de Ignacio Buse
- 13 de julio | ATP 250 de Gstaad | Cuadro principal (arcilla)
- 20 de julio | ATP 250 de Kitzbühel | Cuadro principal (arcilla)
- 2 de agosto | ATP Masters 1000 de Montreal | Cuadro principal (dura)
¿En qué puesto está Ignacio Buse en el ranking ATP?
Ignacio Buse está en el puesto 34 del ranking ATP con 1,375 puntos. Está por detrás del chileno Alejandro Tabilo (33º) y por delante del italiano Matteo Arnaldi (35º).
|POS
|JUGADOR
|NACIONALIDAD
|PUNTOS
|1
|Jannik Sinner
|Italia
|13450
|2
|Carlos Alcaraz
|España
|9460
|3
|Alexander Zverev
|Alemania
|7190
|4
|Felix Auger-Aliassime
|Canadá
|4390
|5
|Ben Shelton
|Estados Unidos
|4160
|6
|Alex de Minaur
|Australia
|4110
|7
|Taylor Fritz
|Estados Unidos
|3765
|8
|Novak Djokovic
|Serbia
|3760
|9
|Daniil Medvedev
|Rusia
|3580
|10
|Flavio Cobolli
|Italia
|3460
|11
|Alexander Bublik
|Kazajistán
|2620
|12
|Casper Ruud
|Noruega
|2425
|13
|Andrey Rublev
|Rusia
|2420
|14
|Jiri Lehecka
|República Checa
|2360
|15
|Lorenzo Musetti
|Italia
|2325
|16
|Luciano Darderi
|Italia
|2300
|17
|Learner Tien
|Estados Unidos
|2270
|18
|Jakub Mensik
|República Checa
|2255
|19
|Frances Tiafoe
|Estados Unidos
|2180
|20
|Valentin Vacherot
|Mónaco
|2138
|21
|Francisco Cerúndolo
|Argentina
|2110
|22
|Karen Khachanov
|Rusia
|2080
|23
|Alejandro Davidovich Fokina
|España
|2060
|24
|Arthur Fils
|Francia
|1940
|25
|Tommy Paul
|Estados Unidos
|1925
|26
|Rafael Jodar
|España
|1839
|27
|Joao Fonseca
|Brasil
|1710
|28
|Arthur Rinderknech
|Francia
|1683
|29
|Cameron Norrie
|Gran Bretaña
|1595
|30
|Ugo Humbert
|Francia
|1575
|31
|Brandon Nakashima
|Estados Unidos
|1485
|32
|Tomas Martín Etcheverry
|Argentina
|1460
|33
|Alejandro Tabilo
|Chile
|1428
|34
|Ignacio Buse
|Perú
|1375
|35
|Matteo Arnaldi
|Italia
|1349
DATOS CLAVE
- El peruano Ignacio Buse ocupa actualmente el puesto 34 del ranking ATP con 1,375 puntos.
- Buse disputará el ATP 250 de Gstaad en arcilla a partir del 13 de julio.
- El tenista debe defender 113 puntos en Gstaad tras llegar a semifinales en 2025.