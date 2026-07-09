Los 3 próximos torneos que jugará Ignacio Buse y serán fundamentales para el ranking ATP

Se confirmó el calendario de Ignacio Buse. Jugará los cuadros principales de tres torneos ATP. Deberá defender muchos puntos, clave para sostenerse en el ranking ATP.

Ignacio Buse definió cómo seguirá su calendario de torneos ATP. Luego de su participación en la gira sobre césped, la raqueta número 1 del Perú (actual número 34 del ranking ATP) volverá a jugar en arcilla la próxima semana. Luego, empezará su camino en la gira norteamericana en cancha dura.

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Buse tuvo algunos días de descanso, luego de su participación en el cuadro principal de Wimbledon donde dejó una buena imagen. Ganó en la primera ronda ante el estadounidense Emilio Nava, logrando su primera victoria en un Grand Slam. Luego, perdió ante Jenson Brooksby en tres sets.

Con la pausa que tuvo luego de esta última derrota, ahora es tiempo de regresar a las canchas. Tras la gira en el césped, el ‘Colo’ disputará un torneo que le trae buenos recuerdos: el ATP 250 de Gstaad, el mismo en donde llegó a semifinales en 2025 y perdió ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo.

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El calendario de Ignacio Buse y su futuro en el ranking ATP

Ignacio Buse jugará el cuadro principal del ATP 250 de Gstaad donde, debido a su buen ranking, será preclasificado. De todas maneras, como llegó a semifinales en el certamen en su edición 2025, deberá defender muchos puntos y esto repercute en su próxima posición.

Buse debe defender 113 puntos por su buena actuación en el pasado torneo de Gstaad. Para ello, debería volver a repetir semifinales. Si llega a la final o gana el torneo, tendrá más puntos y podrá avanzar posiciones. Caso contrario, las perderá y retrocederá en el ranking ATP.

La buena noticia, pese a esta obligación que tiene en el torneo suizo, es que en los siguientes, el limeño ganará puntos. Jugará el ATP 250 de Kitzbühel, también sobre arcilla, y, luego, estará en el ATP Masters 1000 de Montreal para inicios de agosto.

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Compartimos la defensa de puntos de Ignacio Buse al cierre del 2026 pic.twitter.com/MBr44NdfDI — Atperu oficial (@ATPeruoficial) June 4, 2026

La ganancia de puntos en estos torneos se debe a que, en la temporada 2025, no jugó torneos ATP ni Challengers (por lesión) por lo que al tener participación, podrá sumar. Así, tendrá una buena oportunidad para avanzar posiciones, sobre todo luego de lo que pase en Gstaad.

Fechas de los próximos torneos de Ignacio Buse

13 de julio | ATP 250 de Gstaad | Cuadro principal (arcilla)

20 de julio | ATP 250 de Kitzbühel | Cuadro principal (arcilla)

2 de agosto | ATP Masters 1000 de Montreal | Cuadro principal (dura)

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¿En qué puesto está Ignacio Buse en el ranking ATP?

Ignacio Buse está en el puesto 34 del ranking ATP con 1,375 puntos. Está por detrás del chileno Alejandro Tabilo (33º) y por delante del italiano Matteo Arnaldi (35º).

POS JUGADOR NACIONALIDAD PUNTOS 1 Jannik Sinner Italia 13450 2 Carlos Alcaraz España 9460 3 Alexander Zverev Alemania 7190 4 Felix Auger-Aliassime Canadá 4390 5 Ben Shelton Estados Unidos 4160 6 Alex de Minaur Australia 4110 7 Taylor Fritz Estados Unidos 3765 8 Novak Djokovic Serbia 3760 9 Daniil Medvedev Rusia 3580 10 Flavio Cobolli Italia 3460 11 Alexander Bublik Kazajistán 2620 12 Casper Ruud Noruega 2425 13 Andrey Rublev Rusia 2420 14 Jiri Lehecka República Checa 2360 15 Lorenzo Musetti Italia 2325 16 Luciano Darderi Italia 2300 17 Learner Tien Estados Unidos 2270 18 Jakub Mensik República Checa 2255 19 Frances Tiafoe Estados Unidos 2180 20 Valentin Vacherot Mónaco 2138 21 Francisco Cerúndolo Argentina 2110 22 Karen Khachanov Rusia 2080 23 Alejandro Davidovich Fokina España 2060 24 Arthur Fils Francia 1940 25 Tommy Paul Estados Unidos 1925 26 Rafael Jodar España 1839 27 Joao Fonseca Brasil 1710 28 Arthur Rinderknech Francia 1683 29 Cameron Norrie Gran Bretaña 1595 30 Ugo Humbert Francia 1575 31 Brandon Nakashima Estados Unidos 1485 32 Tomas Martín Etcheverry Argentina 1460 33 Alejandro Tabilo Chile 1428 34 Ignacio Buse Perú 1375 35 Matteo Arnaldi Italia 1349

DATOS CLAVE

El peruano Ignacio Buse ocupa actualmente el puesto 34 del ranking ATP con 1,375 puntos.

ocupa actualmente el puesto con 1,375 puntos. Buse disputará el ATP 250 de Gstaad en arcilla a partir del 13 de julio .

en arcilla a partir del . El tenista debe defender 113 puntos en Gstaad tras llegar a semifinales en 2025.