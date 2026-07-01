Fin del sueño en Wimbledon para Ignacio Buse: dura derrota ante Jenson Brooksby

El peruano perdió en tres sets y en poco más de una hora y media de partido. El estadounidense mostró una mejor versión y se quedó con el triunfo para avanzar a tercera ronda de Wimbledon.

Se terminó Wimbledon para Ignacio Buse. Este miércoles 1 de julio perdió en tres sets por la segunda ronda del Grand Slam británico ante el estadounidense Jenson Brooksby. Le resta su participación en el torneo de dobles en el césped del All England Club.

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Jenson Brooksby jugó un partido muy sólido y venció a Buse por 6-2, 6-2 y 6-3 en 1 hora y 36 minutos de juego. Luego de la buena actuación ante Emilio Nava, al peruano le tocó un rival de buen servicio, buen juego de fondo y que fue muy regular en su juego para llevarse el triunfo.

El estadounidense, actual 81º del ranking ATP, marcó diferencias en los winners donde tuvo 25 contra los 14 de ‘Nacho’. En tanto, en los puntos ganados con el primer servicio, marcó la ventaja con un 80 por ciento (39 de 49) contra solo el 53 por ciento del limeño (28 de 53). Además, quebró su saque en 7 de 11 oportunidades (Buse sólo pudo hacerlo 1 vez en 4).

BUSE SE DESPIDE POR LA VÍA RÁPIDA



❌🎾🇵🇪 Ignacio Buse [34°] no pudo ratificar las buenas sensaciones del debut en 🇬🇧 Wimbledon y se despide en la 2da ronda tras caer ante 🇺🇸 Jenson Brooksby [81°] por 6-2 6-2 6-3, en 1 h 36 min.



Se juntaron los 2 factores que no debían… pic.twitter.com/3r5niOe0CM — DECISIVO – Tenis Perú (@DecisivoTenisPe) July 1, 2026

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Brooksby, ahora, espera por el ganador del partido entre el número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, y el portugués Nuno Borges (48º). En tanto para Buse, Wimbledon aún no termina, ya que este jueves 2 de julio debutará en la modalidad de dobles junto al argentino Marco Trungelliti y enfrentarán a los húngaros Márton Fucsovics y Fábián Marozsán.

¿Cuánto ganó y en qué puesto del ranking ATP queda Ignacio Buse?

Por su participación en Wimbledon hasta la segunda ronda, Ignacio Buse ganó un total de 126 mil libras esterlinas (alrededor de 146 mil euros). En tanto, su puesto en el ranking ATP aún no está confirmado, pero, hasta ahora, se aseguró subir una posición, es decir que pasará del 34º al 33º.

La posición del ‘Colo’ variará dependiendo de los resultados de otros tenistas en este ranking ATP. Habrá que esperar al final de Wimbledon para conocer con exactitud el puesto que ocupará.

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El futuro de Ignacio Buse y su principal objetivo para el segundo semestre

Con el final de su participación en Wimbledon, Buse cierra el primer semestre de 2026 con un saldo más que positivo. Ganó un título ATP 500, en Hamburgo, ha logrado triunfos importantes y, en este último certamen, logró su primera victoria en un cuadro principal de Grand Slam. Además, esto se refleja en el ranking ATP donde sigue como Top 40 y luchando por meterse como Top 30.

Para el tenista peruano de 22 años, ahora, se le vienen un par de torneos sobre arcilla. Allí, debe defender puntos importantes en el ranking, ya que en el ATP 250 de Gstaad disputó semifinales en 2025. Seguramente, volverá a disputar este certamen, en la semana del 13 al 19 de julio, mientras que definirá entre los ATP 250 de Estoril o Kitzbühel para la semana del 20 al 26 de julio.

Compartimos la defensa de puntos de Ignacio Buse al cierre del 2026 pic.twitter.com/MBr44NdfDI — Atperu oficial (@ATPeruoficial) June 4, 2026

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Luego de esto, ya se vendrá la gira sobre cancha dura en suelo norteamericano donde Buse sí puede sumar puntos importantes, ya que el año pasado no participó en este tipo de torneos, salvo en el US Open donde sólo hizo primera ronda del cuadro principal (perdió ante Ben Shelton).

Ya para el final del año, ‘Nacho’ debe defender algunos puntos importantes logrados en torneos Challenger a finales de 2025. No obstante, si mantiene un buen ranking para ese entonces, podrá disputar más torneos sobre cancha dura en Europa o en Asia.

DATOS CLAVE

Ignacio Buse perdió ante Jenson Brooksby por 6-2, 6-2 y 6-3 en segunda ronda de Wimbledon .

perdió ante Jenson Brooksby por 6-2, 6-2 y 6-3 en . El tenista peruano ganó 126 mil libras esterlinas tras culminar su participación en individuales.

tras culminar su participación en individuales. El peruano de 22 años debutará este jueves en dobles junto a Marco Trungelliti.