Ignacio Buse, raqueta número uno del Perú y número 59 del ranking ATP, debutó con el pie derecho en el ATP 250 de Marrakech. Este martes 31 de marzo venció al italiano Matteo Berrettini (91º) por 2-1 en sets para avanzar a la segunda ronda donde ya tiene confirmado a su rival.

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Fue un duro triunfo para el limeño de 22 años. Fue 7-6 (5), 6-7 (2) y 6-4 ante el italiano, a quien venía de ganarle en cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro este año. Este fue su quinto triunfo en un torneo ATP en nueve partidos.

¡NACHO BUSE VENCIÓ A BERRETTINI Y AVANZA EN #MARRAKECH! 🇵🇪💥



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El Grand Prix Hassan II, nombre oficial del ATP 250 de Marrakech, marca el regreso de Ignacio Buse a la tierra batida luego de la gira por los ATP Masters 1000 de Indian Wells y Miami sobre cemento. Sus participaciones en estos últimos torneos le han permitido subir lugares en el ranking ATP.

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¿Quién es el próximo rival de Ignacio Buse?

Ignacio Buse, con su triunfo, ya tiene rival confirmado para la segunda ronda del ATP 250 de Marrakech. Se trata del argentino Camilo Ugo Carabelli (66º), quien también tuvo que sufrir para avanzar a dicha fase del torneo en Marruecos.

Ugo Carabelli eliminó del certamen al kazajo Timofey Skatov (123º) por 2-1 en sets. Fue 6-7 (2), 6-3 y 6-4 para el tenista argentino de 26 años. Se espera un duro duelo entre dos jugadores que se sienten bien en tierra batida.

De hecho, hay un duelo antecedente entre ambos jugadores. Fue en 2024 cuando Ugo Carabelli en los octavos de final del Challenger de Santiago de Chile. Fue triunfo para el argentino en dos sets por 7-6 (9) y 6-4. Un partido muy parejo.

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¿Cuándo y dónde ver el partido Ignacio Buse vs. Camilo Ugo Carabelli?

El partido entre Ignacio Buse y Camilo Ugo Carabelli se jugará este jueves 2 de abril, aunque no hay horario confirmado. El partido, al igual que todo el ATP 250 de Marrakech, se podrá ver en vivo por la plataforma Disney+ Premium.

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