Ignacio Buse sorprendió con un tremendo triunfo ante Igor Marcondes en su debut en ATP 500 de Río

Ignacio Buse sigue dejando el nombre del Perú en alto cada vez que participa en un torneo internacional. En esta oportunidad tuvo un tremendo debut en el ATP 500 de Río, en el que demostró sus habilidades en la arcilla de ladrillo. Venciendo a uno de los favoritos, dejando en claro que nunca se pueden confiar contra él.

Nuestra primera raqueta nacional consiguió un importante triunfo ante Igor Marcones por la ronda de 32 del Río Open 2026, clasificando de esta forma a los octavos de final de este prestigioso torneo.

Pero este encuentro no sería nada sencillo para Buse. Quien terminó perdiendo el primer set por 4-6 ante el brasileño. No obstante, en el segundo parcial logró mejorar en la cancha y terminó superando por un 7 a 5. Para luego, en el tercer y definitivo set lograr darle vuelta al marcador por 6 a 4.

Ahora se le viene un importante duele al peruano que espera conocer a su siguiente rival. Este saldrá en el enfrentamiento entre Thiago Monteiro y Joao Fonseca. Este último se ubica en el puesto 38 del Ranking ATP, por lo que si lo termina enfrentando, será uno de los rivales más difíciles de su carrera profesional.

Este emocionante juego se disputará el próximo 18 de febrero. Por el momento no hay un horario confirmado para este juego, pero se esperaría que sea por la tarde horario nacional.

Ignacio Buse sigue subiendo en el ranking

Este triunfo ha sido bastante importante en la carrera del peruano Ignacio Buse. Quien sigue ascendiendo en el ranking del ATP, en este caso con el triunfo logró meterse en la posición 78. Estos son 13 puntos más los que ha sumado y se espera que pueda mantenerse por esa senda para su siguiente encuentro.

