Ignacio Buse, talento y apellido con peso: la nueva cara del tenis peruano que ya pisa los Grand Slams

El tenista peruano logra un avance clave al asegurar su lugar en un Grand Slam por primera vez.

Por Nicole Cueva

Ignacio Buse clasificó al cuadro principal del US Open.
Ignacio Buse clasificó al cuadro principal del US Open.

Ignacio Buse, de 21 años, consiguió alcanzar un hito histórico para el tenis peruano al clasificarse por primera vez al cuadro principal de un Grand Slam.

Con su triunfo en la primera ronda de la qualy del US Open 2025, venció al belga Kimmer Coppejans (194°) por 6‑3 y 6‑4, asegurando su participación en el torneo más prestigioso del tenis mundial.

Nieto del extenista Enrique Buse y sobrino del reconocido chef Gastón Acurio, ‘Nacho’ fusiona herencia deportiva y un entorno de alto perfil cultural en su carrera.

Enrique Buse, abuelo de Ignacio Buse
Enrique Buse, abuelo de Ignacio Buse (El Comercio).
Ascenso meteórico: del top juvenil al circuito ATP y títulos Challenger

Ignacio Buse nació en Lima el 25 de marzo de 2004. Comenzó a destacar desde muy joven: a los tres años ya empuñaba una raqueta y progresó rápidamente en las categorías juveniles, llegando a disputar finales importantes como Roland Garros o semifinales en el US Open junior.

Su formación incluye el circuito juvenil, donde pudo llegar hasta el top 10 del ranking ITF, y una rápida proyección en el circuito profesional.

En el circuito profesional, ha ido escalando con velocidad: ganó su primer título Challenger en 2025, en Heilbronn, Alemania, y alcanzó semifinales en torneos ATP como el de Gstaad, donde logró su primera victoria sobre un top‑60 (Laslo Djere) y se consolidó como una promesa real del tenis sudamericano.

Ignacio Buse durante una competencia
Ignacio Buse durante una competencia (Crédito: CLAY Magazine)

Herencia y personalidad fuera de la cancha

Buse lleva con orgullo el apellido de su abuelo, una leyenda del tenis nacional, y suele hablar con emoción del honor que representa jugar en la cancha que lleva su nombre.

Tuvo la oportunidad de formar parte de equipos juveniles que representaron a nuestro país en mundiales sub‑12, sub‑14 y sub‑16. Además, jugó tenis infantil y fútbol, pero se inclinó por la raqueta desde primaria.

Sin duda alguna, su familia ha sido clave en su desarrollo: su padre fue su primer entrenador y lo sigue apoyando desde atrás mientras él entrena en Barcelona, gracias a un convenio con una academia europea.

Betty Acurio, Ignacio Buse y Hans Buse (Revista Cosas).

¿Cuándo vuelve a jugar Ignacio Buse?

Ignacio Buse ya aseguró su lugar en el cuadro principal del US Open 2025, pero aún debe esperar para conocer a su próximo rival. Esto se definirá una vez que concluya la última ronda de la clasificación, cuando se asignen los puestos restantes del torneo.

Se espera que el debut del peruano en el Grand Slam estadounidense sea entre el domingo 24 y el lunes 25 de agosto, aunque la fecha exacta dependerá de la programación oficial del evento.

Cuánto dinero ganó Ignacio Buse por llegar al cuadro principal del US Open 2025

Cuánto dinero ganó Ignacio Buse por llegar al cuadro principal del US Open 2025

nicole cueva
Nicole Cueva
