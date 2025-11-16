Ignacio Buse volvió al buen nivel, pero no alcanzó: perdió la final del Challenger de Montevideo ante Christian Garín

En el marco de la gran final del Challenger de Montevideo, Ignacio Buse enfrentó al Cristian Garín y la victoria fue para el chileno por 2-1 en parciales de 6-7 (3-7), 6-2 y 6-2. Lamentablemente para todos los hinchas peruanos, nuestro compatriota no pudo consagrarse el día de hoy y deberá seguir esperando para lograr el objetivo de meterse al Top 100 del ranking ATP.

En cuanto al trámite del partido, durante el primer set se pudo apreciar un nivel bastante parejo entre ambos tenistas. Cada quien estuvo fino y preciso en sus saques ya que no dieron espacio para que el rival logre imponerse con el servicio del otro. Se tuvo que definir esta etapa por medio de un tie-break que terminó siendo a favor de un Ignacio Buse que se impuso por 6-7 (3-7).

Ya en el segundo set, fue Cristian Garín quien logró ganar con una enorme diferencia y sentenció un 6-2 muy contundente, con lo cual el encuentro se iba rumbo al tercer set. En este tramo final, los rendimientos volvieron a ser muy semejantes hasta que llegó un quiebre por parte del chileno que le permitió sacar ventaja. Finalmente, el resultado fue 2-1 y el título fue esquivo para el peruano.

El objetivo del Top 100 en el ranking ATP deberá esperar para Ignacio Buse

Luego de la dura derrota del día de hoy frente a Cristian Garín en la final del Challenger de Montevideo, ahora Ignacio Buse deberá seguir esperando por el objetivo de meterse al Top 100 en el ranking ATP. Resulta que el encuentro que acaba de terminar será el último de la presente temporada para el peruano, así que en el papel tendría que mirar la misma meta a partir del inicio del 2026.

Ahora, no todas son malas noticias. A pesar de no conseguir el título de hoy, el hecho de haber llegado a una instancia decisiva representó que el popular ‘Colorado‘ pueda alcanzar el puesto 105 en el ranking ATP, el cual por cierto es el mejor obtenido en lo que va de su carrera. Con 21 años, nuestra primera raqueta tendrá un largo camino por recorrer y estamos seguros que hará más historia.

