Tras el título de Valentín Vacherot en Shanghái, así quedó el ranking ATP y la posición de Ignacio Buse

El tenista monegasco se quedó con el Master de Shanghái y escaló abruptamente en el ranking ATP, así que a la vez conoceremos en qué puesto quedó Ignacio Buse.

Por Renato Pérez

Valentín Vacherot consiguió el título del Masters 1000 de Shanghai tras vencer por 4-6, 6-3 y 6-3 a Arthur Rinderknec, quien tiene la particularidad de ser su primo hermano. El tenista francés nacionalizado monagesco ascenderá un total de 164 puestos y se meterá entre los 40 primeros del ranking ATP. A raíz de este torneo es que también podemos ir viendo cómo quedará la situación de Ignacio Buse, la primera y gran raqueta peruana.

Tweet placeholder

Es importante recordar que Ignacio Buse también compitió este fin de semana, aunque no tuvo una buena jornada. Lamentablemente para el tenista nacional, el día de ayer perdió 6-3 y 6-1 frente a Arthur Fery en la primera ronda de la quialy del ATP 250 de Estocolmo y con lo cual quedó eliminado. Ante este complejo escenario es que el principal objetivo que viene persiguiendo en este año empieza a complicarse más de la cuenta.

En reiteradas ocasiones pudimos conocer que Ignacio Buse busca meterse al TOP 100 del ranking ATP y para ello es que necesita empezar a puntuar con clasificaciones importantes a instancias decisivas en el torneos que restan en el circuito en esta tramo final del año 2025. A partir del día de mañana lunes 13 de octubre ocupará el puesto 113 cuando hasta hace poco estuvo en el 108, así que a continuación veremos cómo irá quedando el listado global.

Así quedó el ranking ATP tras el título de Valentín Vacherot en Shanghái

PosiciónJugadorPuntos
Carlos Alcaraz11340
Jannik Sinner10000
Alexander Zverev5,930
Taylor Fritz4645
Novak Djokovic4580
Ben Shelton4100
Alex de Minaur3935
Lorenzo Musetti3645
Jack Draper3590
10°Karen Khachanov3190
28°Arthur Rinderknech 1602
40°Valentin Vacherot 1283
113°Ignacio Buse584
Lo que se le viene muy pronto a Ignacio Buse

Luego de perder frente a Arthur Fery en la primera ronda de la quialy del ATP 250 de Estocolmo, ahora Ignacio Buse deberá concentrarse en los próximos torneos del circuito que podrían ser cualquiera de los ATP 500 que se aproximan en Viena o Basilea. Lo que sí es importante mencionar es que el objetivo de estar y terminar el año 2025 entre el Top 100 del ranking ATP deberá esperar un poco, además de obviamente enfocarse en revertir el irregular momento que atraviesa.

El difícil desafío que se le viene a Ignacio Buse tras caer ante Arthur Fery en el ATP 250 de Estocolmo

El difícil desafío que se le viene a Ignacio Buse tras caer ante Arthur Fery en el ATP 250 de Estocolmo

