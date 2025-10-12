Tras el título de Valentín Vacherot en Shanghái, así quedó el ranking ATP y la posición de Ignacio Buse

Valentín Vacherot consiguió el título del Masters 1000 de Shanghai tras vencer por 4-6, 6-3 y 6-3 a Arthur Rinderknec, quien tiene la particularidad de ser su primo hermano. El tenista francés nacionalizado monagesco ascenderá un total de 164 puestos y se meterá entre los 40 primeros del ranking ATP. A raíz de este torneo es que también podemos ir viendo cómo quedará la situación de Ignacio Buse, la primera y gran raqueta peruana.

Es importante recordar que Ignacio Buse también compitió este fin de semana, aunque no tuvo una buena jornada. Lamentablemente para el tenista nacional, el día de ayer perdió 6-3 y 6-1 frente a Arthur Fery en la primera ronda de la quialy del ATP 250 de Estocolmo y con lo cual quedó eliminado. Ante este complejo escenario es que el principal objetivo que viene persiguiendo en este año empieza a complicarse más de la cuenta.

En reiteradas ocasiones pudimos conocer que Ignacio Buse busca meterse al TOP 100 del ranking ATP y para ello es que necesita empezar a puntuar con clasificaciones importantes a instancias decisivas en el torneos que restan en el circuito en esta tramo final del año 2025. A partir del día de mañana lunes 13 de octubre ocupará el puesto 113 cuando hasta hace poco estuvo en el 108, así que a continuación veremos cómo irá quedando el listado global.

Fuente; @DecisivoTenisPe

Posición Jugador Puntos 1° Carlos Alcaraz 11340 2° Jannik Sinner 10000 3° Alexander Zverev 5,930 4° Taylor Fritz 4645 5° Novak Djokovic 4580 6° Ben Shelton 4100 7° Alex de Minaur 3935 8° Lorenzo Musetti 3645 9° Jack Draper 3590 10° Karen Khachanov 3190 28° Arthur Rinderknech 1602 40° Valentin Vacherot 1283 113° Ignacio Buse 584

Lo que se le viene muy pronto a Ignacio Buse

Luego de perder frente a Arthur Fery en la primera ronda de la quialy del ATP 250 de Estocolmo, ahora Ignacio Buse deberá concentrarse en los próximos torneos del circuito que podrían ser cualquiera de los ATP 500 que se aproximan en Viena o Basilea. Lo que sí es importante mencionar es que el objetivo de estar y terminar el año 2025 entre el Top 100 del ranking ATP deberá esperar un poco, además de obviamente enfocarse en revertir el irregular momento que atraviesa.

Fuente: Getty Images