Es tendencia:
logotipo del encabezado
Tenis

Así quedó el ranking ATP tras el título de Jannik Sinner en el Masters y la final de Ignacio Buse en Montevideo

Repasemos cómo se fue moviendo el ranking ATP en esta etapa final de la temporada 2025 con Jannik Sinner e Ignacio Buse como protagonistas.

Por Renato Pérez

Sigue a Bolavip en Google!
Jannik Sinner e Ignacio Buse.
© Composición BOLAVIP.Jannik Sinner e Ignacio Buse.

Hoy tuvimos una jornada tenística de enorme categoría a nivel mundial. En horas de la mañana, vimos cómo Jannik Sinner venció a Carlos Alcaraz por 7-6 (4) y 7-5 y se proclamó campeón del ATP Finals disputado en Turín, Italia. Luego, nuestro compatriota Ignacio Buse jugó la final del Challeger de Montevideo y no pudo consagrarse. A raíz de ello es que vamos a ver cómo se movió el ranking ATP.

Publicidad

Hablando un poco de cómo se dieron ambos partidos, en primera instancia vimos un rendimiento realmente sorprendente por parte de Jannik Sinner. Si bien el partido fue bastante parejo y Carlos Alcaraz mostró lo suyo, tal y como siempre tiene acostumbrados a todos los amantes del tenis, el italiano de 24 años supo marcar la diferencia en los sets que se jugaron en este nuevo superclásico.

Tweet placeholder

En cuanto al encuentro entre Ignacio Buse y Cristian Garín, se apreció un trámite muy equilibrado en el primer set y luego llegó la diferencia por parte del tenista chileno, quien finalmente se quedaría con el título por 6-7 (5), 6-2 y 6-2. Con esta dolorosa derrota, nuestra primera raqueta no pudo conseguir el objetivo de sumarse al Top 100 del ranking ATP, pero igual quedó muy cerca.

Publicidad
Tweet placeholder

¿En qué puesto del ranking ATP quedaron Jannik Sinner e Ignacio Buse tras la jornada de hoy?

Luego de la jornada de hoy, Jannik Sinner se mantiene en el puesto 2 del ranking ATP por debajo de Carlos Alcaraz, quien a pesar de la derrota en la final del ATP Finals sigue con una importante ventaja sobre sus más cercanos perseguidores. Por otro lado, Ignacio Buse escaló hasta la posición 105 luego de caer frente al chileno Cristian Garín en el Challenger de Montevideo.

Ignacio Buse volvió al buen nivel, pero no alcanzó: perdió la final del Challenger de Montevideo ante Christian Garín

ver también

Ignacio Buse volvió al buen nivel, pero no alcanzó: perdió la final del Challenger de Montevideo ante Christian Garín

PosiciónTenistaPuntos
1Carlos Alcaraz12050
2Jannik Sinner11500
3Alexander Zverev5160
4Novak Djoković4830
5Félix Auger-Aliassime4245
6Taylor Fritz4135
7Alex de Minaur4135
8Lorenzo Musetti4040
9Ben Shelton3970
10Jack Draper2990
11Alexander Bublik2870
12Casper Ruud2835
13Daniil Medvedev2760
14Alejandro Davidovich Fokina2635
15Holger Rune2590
16Andrey Rublev2520
17Jiří Lehečka2325
18Karen Khachanov2320
19Jakub Mensik2180
20Tommy Paul2100
.
.
.		.
.
.		.
.
.
105Ignacio Buse602
Publicidad

La frustración de Ignacio Buse tras perder en la final del Challenger de Montevideo

Obviamente con el sabor de la derrota frente al chileno Cristian Garín, Ignacio Buse no escondió el malestar por no haber conseguido el objetivo destacando el esfuerzo realizado en el Challenger de Montevideo “Este es un golpe duro para mí. Venimos trabajando muy duro con todo mi equipo, pero bueno, vamos a agradecer igualmente a todas las personas que hicieron posible este torneo”.

La alegría de Jannik Sinner luego de vencer a Carlos Alcaraz en el ATP Finals

Logrando el bicampeonato en el ATP Finals, Jannik Sinner destacó el crecimiento obtenido durante la temporada 2025 y las sensaciones que hoy le permiten jugar en un gran nivel. “Sobre todo siento que soy mejor jugador que el año pasado, creo que eso es lo más importante. Siempre digo y creo que si sigues trabajando e intentando ser mejor jugador, los resultados acaban llegando. Este año fue así”.

Así quedó el ranking ATP

Publicidad

DATOS CLAVES

  • Jannik Sinner venció 7-6 (4) y 7-5 a Carlos Alcaraz y se proclamó campeón del ATP Finals en Turín, Italia.
  • Carlos Alcaraz se mantiene en el puesto 1 del ranking ATP con 12.050 puntos, seguido de Jannik Sinner con 11.500.
  • Ignacio Buse escaló a la posición 105 del ranking ATP con 602 puntos tras perder la final del Challenger de Montevideo.
renato pérez
Renato Pérez
Lee también
Roger Federer se pone del lado de Ignacio Buse y otros tenistas ATP
Tenis

Roger Federer se pone del lado de Ignacio Buse y otros tenistas ATP

Tras el título de Alcaraz ante Sinner en el US Open 2025: así quedó el ranking ATP
Tenis

Tras el título de Alcaraz ante Sinner en el US Open 2025: así quedó el ranking ATP

Oficial: Jannik Sinner se baja de torneo del US Open y ya tiene reemplazos
Tenis

Oficial: Jannik Sinner se baja de torneo del US Open y ya tiene reemplazos

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras el Alianza Lima 3-0 Géminis
Voley

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras el Alianza Lima 3-0 Géminis

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo