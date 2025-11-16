Así quedó el ranking ATP tras el título de Jannik Sinner en el Masters y la final de Ignacio Buse en Montevideo

Hoy tuvimos una jornada tenística de enorme categoría a nivel mundial. En horas de la mañana, vimos cómo Jannik Sinner venció a Carlos Alcaraz por 7-6 (4) y 7-5 y se proclamó campeón del ATP Finals disputado en Turín, Italia. Luego, nuestro compatriota Ignacio Buse jugó la final del Challeger de Montevideo y no pudo consagrarse. A raíz de ello es que vamos a ver cómo se movió el ranking ATP.

Hablando un poco de cómo se dieron ambos partidos, en primera instancia vimos un rendimiento realmente sorprendente por parte de Jannik Sinner. Si bien el partido fue bastante parejo y Carlos Alcaraz mostró lo suyo, tal y como siempre tiene acostumbrados a todos los amantes del tenis, el italiano de 24 años supo marcar la diferencia en los sets que se jugaron en este nuevo superclásico.

En cuanto al encuentro entre Ignacio Buse y Cristian Garín, se apreció un trámite muy equilibrado en el primer set y luego llegó la diferencia por parte del tenista chileno, quien finalmente se quedaría con el título por 6-7 (5), 6-2 y 6-2. Con esta dolorosa derrota, nuestra primera raqueta no pudo conseguir el objetivo de sumarse al Top 100 del ranking ATP, pero igual quedó muy cerca.

¿En qué puesto del ranking ATP quedaron Jannik Sinner e Ignacio Buse tras la jornada de hoy?

Luego de la jornada de hoy, Jannik Sinner se mantiene en el puesto 2 del ranking ATP por debajo de Carlos Alcaraz, quien a pesar de la derrota en la final del ATP Finals sigue con una importante ventaja sobre sus más cercanos perseguidores. Por otro lado, Ignacio Buse escaló hasta la posición 105 luego de caer frente al chileno Cristian Garín en el Challenger de Montevideo.

Posición Tenista Puntos 1 Carlos Alcaraz 12050 2 Jannik Sinner 11500 3 Alexander Zverev 5160 4 Novak Djoković 4830 5 Félix Auger-Aliassime 4245 6 Taylor Fritz 4135 7 Alex de Minaur 4135 8 Lorenzo Musetti 4040 9 Ben Shelton 3970 10 Jack Draper 2990 11 Alexander Bublik 2870 12 Casper Ruud 2835 13 Daniil Medvedev 2760 14 Alejandro Davidovich Fokina 2635 15 Holger Rune 2590 16 Andrey Rublev 2520 17 Jiří Lehečka 2325 18 Karen Khachanov 2320 19 Jakub Mensik 2180 20 Tommy Paul 2100 .

. 105 Ignacio Buse 602

La frustración de Ignacio Buse tras perder en la final del Challenger de Montevideo

Obviamente con el sabor de la derrota frente al chileno Cristian Garín, Ignacio Buse no escondió el malestar por no haber conseguido el objetivo destacando el esfuerzo realizado en el Challenger de Montevideo “Este es un golpe duro para mí. Venimos trabajando muy duro con todo mi equipo, pero bueno, vamos a agradecer igualmente a todas las personas que hicieron posible este torneo”.

La alegría de Jannik Sinner luego de vencer a Carlos Alcaraz en el ATP Finals

Logrando el bicampeonato en el ATP Finals, Jannik Sinner destacó el crecimiento obtenido durante la temporada 2025 y las sensaciones que hoy le permiten jugar en un gran nivel. “Sobre todo siento que soy mejor jugador que el año pasado, creo que eso es lo más importante. Siempre digo y creo que si sigues trabajando e intentando ser mejor jugador, los resultados acaban llegando. Este año fue así”.

Así quedó el ranking ATP

