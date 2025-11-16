Así quedó el ranking ATP tras el título de Jannik Sinner en el Masters y la final de Ignacio Buse en Montevideo

Hoy tuvimos una jornada tenística de enorme categoría a nivel mundial. En horas de la mañana, vimos cómo Jannik Sinner venció a Carlos Alcaraz por 7-6 (4) y 7-5 y se proclamó campeón del ATP Finals disputado en Turín, Italia. Luego, nuestro compatriota Ignacio Buse jugó la final del Challeger de Montevideo y no pudo consagrarse. A raíz de ello es que vamos a ver cómo se movió el ranking ATP.
Hablando un poco de cómo se dieron ambos partidos, en primera instancia vimos un rendimiento realmente sorprendente por parte de Jannik Sinner. Si bien el partido fue bastante parejo y Carlos Alcaraz mostró lo suyo, tal y como siempre tiene acostumbrados a todos los amantes del tenis, el italiano de 24 años supo marcar la diferencia en los sets que se jugaron en este nuevo superclásico.
En cuanto al encuentro entre Ignacio Buse y Cristian Garín, se apreció un trámite muy equilibrado en el primer set y luego llegó la diferencia por parte del tenista chileno, quien finalmente se quedaría con el título por 6-7 (5), 6-2 y 6-2. Con esta dolorosa derrota, nuestra primera raqueta no pudo conseguir el objetivo de sumarse al Top 100 del ranking ATP, pero igual quedó muy cerca.
¿En qué puesto del ranking ATP quedaron Jannik Sinner e Ignacio Buse tras la jornada de hoy?
Luego de la jornada de hoy, Jannik Sinner se mantiene en el puesto 2 del ranking ATP por debajo de Carlos Alcaraz, quien a pesar de la derrota en la final del ATP Finals sigue con una importante ventaja sobre sus más cercanos perseguidores. Por otro lado, Ignacio Buse escaló hasta la posición 105 luego de caer frente al chileno Cristian Garín en el Challenger de Montevideo.
|Posición
|Tenista
|Puntos
|1
|Carlos Alcaraz
|12050
|2
|Jannik Sinner
|11500
|3
|Alexander Zverev
|5160
|4
|Novak Djoković
|4830
|5
|Félix Auger-Aliassime
|4245
|6
|Taylor Fritz
|4135
|7
|Alex de Minaur
|4135
|8
|Lorenzo Musetti
|4040
|9
|Ben Shelton
|3970
|10
|Jack Draper
|2990
|11
|Alexander Bublik
|2870
|12
|Casper Ruud
|2835
|13
|Daniil Medvedev
|2760
|14
|Alejandro Davidovich Fokina
|2635
|15
|Holger Rune
|2590
|16
|Andrey Rublev
|2520
|17
|Jiří Lehečka
|2325
|18
|Karen Khachanov
|2320
|19
|Jakub Mensik
|2180
|20
|Tommy Paul
|2100
|105
|Ignacio Buse
|602
La frustración de Ignacio Buse tras perder en la final del Challenger de Montevideo
Obviamente con el sabor de la derrota frente al chileno Cristian Garín, Ignacio Buse no escondió el malestar por no haber conseguido el objetivo destacando el esfuerzo realizado en el Challenger de Montevideo “Este es un golpe duro para mí. Venimos trabajando muy duro con todo mi equipo, pero bueno, vamos a agradecer igualmente a todas las personas que hicieron posible este torneo”.
La alegría de Jannik Sinner luego de vencer a Carlos Alcaraz en el ATP Finals
Logrando el bicampeonato en el ATP Finals, Jannik Sinner destacó el crecimiento obtenido durante la temporada 2025 y las sensaciones que hoy le permiten jugar en un gran nivel. “Sobre todo siento que soy mejor jugador que el año pasado, creo que eso es lo más importante. Siempre digo y creo que si sigues trabajando e intentando ser mejor jugador, los resultados acaban llegando. Este año fue así”.
DATOS CLAVES
- Jannik Sinner venció 7-6 (4) y 7-5 a Carlos Alcaraz y se proclamó campeón del ATP Finals en Turín, Italia.
- Carlos Alcaraz se mantiene en el puesto 1 del ranking ATP con 12.050 puntos, seguido de Jannik Sinner con 11.500.
- Ignacio Buse escaló a la posición 105 del ranking ATP con 602 puntos tras perder la final del Challenger de Montevideo.