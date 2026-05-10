Ranking ATP de Ignacio Buse: ¿Cuántos puestos subió tras el Masters 1000 de Roma?

El peruano perdió en segunda ronda en tres sets ante Frances Tiafoe. Pese a la derrota, subirá posiciones en el ranking ATP. ¿Cuáles son sus próximos torneos?

Ignacio Buse terminó su participación en el Masters 1000 de Roma al perder ante Frances Tiafoe en segunda ronda. La raqueta número uno del Perú empezó muy bien en el partido, pero se fue cayendo ante la experiencia del estadounidense y quedó eliminado. A pesar de esta caída, la buena noticia es que avanzará posiciones en el ranking ATP.

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Ignacio Buse cayó por 6-7, 6-3 y 6-2 ante Frances Tiafoe. Llegó a estar 2-5 en el primer set y lo levantó hasta llevarlo a un tiebreak que, al final, lo ganó por 7-5. Fue un gran trabajo del peruano en el primer parcial y daba a pensar que podía dar la sorpresa en la cancha Pietrangeli.

¡QUÉ SET LEVANTÓ NACHO! 🤯



🇵🇪 Buse pasó del 2-5 al 7-6 (5) en el primer set ante 🇺🇸 Tiafoe. 👊



📺 Mirá #Roma en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/PclbsLaaX1 — ESPN Tenis (@ESPNtenis) May 9, 2026

Sin embargo, el estadounidense volvió al partido y aprovechó algunas deficiencias del peruano, sobre todo en lo mental. Muchos errores no forzados y una efectividad baja en el segundo servicio provocaron que Buse se fuera del juego. Tiafoe lo ganó y jugará en la siguiente ronda ante el local Andrea Pellegrino, verdugo de Arthur Fils, quien se tuvo que retirar por lesión.

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Big Foe is moving on ⏩🏛️



Tiafoe kicks of his campaign in Rome with a win over Buse.#IBI26 pic.twitter.com/ExDJQY8gF6 — Tennis Channel (@TennisChannel) May 9, 2026

¿Cuál será el nuevo ranking ATP de Ignacio Buse?

Ignacio Buse gana 30 puntos en el ranking ATP y esto le permitirá subir posiciones importantes. Si bien deberá esperar hasta el final del ATP Masters 1000 de Roma para conocer su posición definitiva, por el momento, tras la derrota ante Tiafoe, avanzaría ocho posiciones y quedaría 54º.

La victoria que el ‘Colo’ tuvo en primera ronda ante Lorenzo Sonego por doble 6-3 le ha permitido tener este avance en el ranking ATP. Sin embargo, le termina pasando lo mismo que en el Masters 1000 de Madrid donde tuvo un buen debut (ante Adrian Mannarino), y no pudo en segunda ronda, pese a llevar el partido a tres sets (así como ante Tiafoe le pasó lo mismo con Arthur Fils).

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En todo caso, se trata de aprendizaje para Buse, que se lleva la buena noticia del subidón en el ranking ATP. Su posición 54 no está garantizada, ya que hay otros tenistas que podrían escalar más posiciones conforme avancen en el Masters 1000 de Roma y en los torneos Challenger que se jugarán la próxima semana.

¿Cuál es el próximo torneo para Ignacio Buse?

Ignacio Buse no disputará ningún Challenger durante la próxima semana (Oeiras, Túnez, Zagreb o Córdoba). Esto se debe a la próxima participación estipulada en el calendario del peruano. Jugará la qualy del ATP 500 de Hamburgo en los próximos días, pese a tener ranking para jugar el cuadro principal.

Según apuntó el extenista Pablo Arraya en su cuenta de X (@Arraya_Tennis), quien estuvo acompañando a Buse durante el reciente Masters 1000 de Roma, no logró inscribirse a tiempo para jugar al main draw del certamen de Hamburgo. Como consecuencia, deberá iniciar su participación desde la qualy.

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Un partido duro ,tuvo sus chances pero cuando uno no está jugando al 100 % tiene que seguir luchando y especialmente luchar para no bajonearse

Mentalmente

Ahora Buse va a la clasificación de Hamburgo, ya que olvidó apuntarse en el cuadro y luego Roland Garros. Vamos todavía Buse pic.twitter.com/amqcZ2nHHA — Pablo Arraya (@Arraya_Tennis) May 9, 2026

Así, el último torneo previo al segundo Grand Slam del año, Roland Garros, tendrá al ‘Colo’ jugando en Alemania. El ATP 500 de Hamburgo es un torneo tradicional dentro del circuito ATP sobre superficie de tierra batida. En los años ’90 y la primera década de este siglo, supo ser un torneo Masters 1000.

Para ‘Nacho’ será una buena oportunidad para continuar con su preparación para Roland Garros. La misión será continuar con todos los aspectos positivos que se han visto de su primera participación en los torneos ATP sobre tierra batida y mejorar algunas cuestiones, sobre todo, en la parte mental.

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